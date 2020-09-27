【中芯國際】美國傳對中芯國際施加出口限制 中芯：無收到正式通知

▲ 外媒報道，美國已經對中芯國際採取出口管制措施，中芯稱目前並沒有收到正式通知。

中芯國際 （00981） 傳被施加出口限制，路透社引述消息人士報道，美國已經對中國晶圓代工廠商中芯施加出口限制，因出口給中芯國際的設備存在用於軍事的風險，而且這種風險「無法接受」。根據美國商務部文件，美企若要供應特定設備予中芯國際，將需要申請出口許可，中芯國際在上海、北京、天津、深圳、寧波等地以及意大利的分公司和合資公司，均受限制影響。

中芯國際表示，沒有收到相關限制的正式通知，並再次重申和中國軍方沒有關係，公司半導體產品和服務僅供民用及商用。

美國國防部月初已預告正與其他部門考慮是否將中芯國際納入黑名單，有官員稱中芯與解放軍之間的關係成為關注重點。若最新限制實施，美國泛林集團（Lam Research，美：LRCX）、科磊（KLA Corp，美：KLAC）、Applied Materials（美：AMAT）等半導體設備供應商將需要許可才能供貨中芯。

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編輯：陳健婷