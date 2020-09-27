陳茂波：今年具規模人員往來難恢復　抑現階段經濟恢復空間

▲ 財政司司長陳茂波表示，環球經濟陷入深度衰退，就業市場持續受壓。

財政司司長陳茂波發表網誌表示，環球經濟陷入深度衰退，就業市場持續受壓，按目前趨勢來看，今年餘下時間全球各地似乎都難以恢復具規模的人員往來，這將遏抑現階段經濟恢復的空間。

陳茂波透露上周參與了一個網上研討會，和歐洲一些企業代表交流意見，其香港防疫抗疫工作的成效表示認同。在關心中美摩擦升溫對香港國際金融中心地位有何影響的同時，他們對香港的金融及資產管理服務，以及透過香港投資內地市場仍有濃厚興趣。

對於大國的角力之中，香港的中介角色也許會逐漸消失，陳茂波表示，無論是國際大格局抑或是香港的定位，也是在重塑的秩序中尋找新的平衡。隨著經濟結構與市場需求的變化，香港提供的服務與產品也會有所調整，關鍵是需要認清形勢、鞏固既有的優勢，調整定位和策略，使香港在全球供應鏈、資金鏈及科技競賽中保持關鍵、甚至領先位置。

他又指，國家早前提出以內部需求為主體的內循環、輔以與國際經貿往返的外循環，這個雙循環相互促進的格局，確立了內地跟國際經濟繼續雙向互動。而人才、貨物、資金及科技等的生產要素以至巿場的變化，將為香港的發展帶來新的機遇。

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編輯：袁諾曦