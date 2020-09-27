誤信投資群組 台灣網民買香港老千股 5分鐘暴跌九成

有台灣網民誤信投資群組買港股，誰料買中老千股，5分鐘大跌近94%，在PTT發文告誡網友「做好功課穩健投資才是正道」！

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在台灣PTT論壇的一篇文章《[心得] 港股慘賠心得》，該名網友分享，最近家人失業，經濟負擔全落到他的身上，又突然被拉入一個鼓吹投資港股的「投資群組」，跟着群組的「版主」及「秘書長」買港股。由於剛開始的時候有賺，漸漸放下戒心，買入偉源控股（01343）。怎料股份周五(25日)突然跳水，午市開盤由4.06元跌至0.37元，5分鐘大跌逾九成，最終報0.236元，暴挫94.11%。該名網友表示，「然後突然間所有群組裡面的人都安靜了，版主也愛理不理的，等於是所有的辛苦錢都沒了。」

▲ 台灣網民買中香港老千股。

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有網友留意表示，「香港竟敢騙台灣的??」、「笑了 谷歌港股就一堆詐騙資訊 還買」、「想也知道是騙的」。也有網友安慰他「別氣餒，希望你能繼續加油」、「學經驗 加油！」等。

據資料顯示，令網友損失慘重的偉源控股是一間位於新加坡的承建商，並專門提供土木工程公用事業工程已逾28年。該股份由7月16日成交突然大增至8,286萬元，同日起展開逆市的大升浪，由1.56元升周四（24日）的4.01元，短短兩個月升逾160%，至周五跳水，由4.06元跌至0.37元。富昌證券聯席董事譚朗蔚，曾在其facebook專頁發出「微信女股」警示，當中便有偉源控股。除了偉源控股外，該警示也包括濠江機電（01408）、鼎石資本（00804）及高陞集團（01283），高陞集團及偉源控股皆有新加坡及馬來西亞背景。

▲ 富昌證券聯席董事譚朗蔚，曾在其facebook專頁發出「微信女股」警示。

事實上，今年大跳水的股份中，有新加坡及馬來西亞背景的不在少數，如單日大跌84%的Rimbaco（01953）、4日大跌5成的RAFFLESINTERIOR（01373）及單日跌70%的新加坡美食控股（08496）等。其餘的跳水股則有建築工程類股，除上述的偉源、Rimbaco及RAFFLESINTERIOR，亦有暴跌九成的生興控股（01472）、大跌五成的河北建設（01727）、大跌八成的利駿集團香港（08630）等。

▲ 股份單日大跌94%。

這類股份的特徵，是前期與市況脫節，日日大升，往往單月升幅便達100%，更會有「微信女」群組吹捧籲人買入。期後突然有一天出現大成交但沒有大升幅的背離現象，預示股票莊家大量出貨並準備離場，最後在洗倉式拋售大跌下結束。

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責任編輯：黃銳