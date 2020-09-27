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【數碼安全】揭Instagram藏程式漏洞　黑客可透過圖像接管用戶帳戶

科技 16:24 2020/09/27

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Check Point發現Instagram之前程式碼有資訊安全漏洞，並已通報Facebook。(圖片來源: 法新社)

主打圖像分享的社交平台Instagram廣受新世代歡迎，但有研究團隊發現，Instagram程式中內藏漏洞，黑客可透過惡意圖像文件套取受害者的Instagram帳戶，再取得用戶帳戶與手機的個人資訊。

>>微軟認Windows 10藏Bug位達一年！舊年兩次更新都存在

>>【附宮崎駿圖連結】打工仔接力製MEME圖自嘲　有咩免費製圖App好推介？

資訊安全技術公司Check Point的團隊日前發布一項研究報告，表示發現Instagram程式碼的安全漏洞，該漏洞由Instagram程式所採用的第三方開源源碼所造成。如果黑客運用有關漏洞，可透過電郵、WhatsApp等發放惡意圖像，當受害者將圖像儲存至裝置內，再開啟Instagram apps，攻擊者便可能獲得Instagram帳戶的支配權，繼而隨而發放圖像或刪除用戶的圖片。

據報告所指，該漏洞可以讓黑客取得所有Instagram獲准在存取的用戶資料，包括內存圖片、聯絡人名單，以及位置資訊。此外，黑客亦可讓受害者的Instagram無法運作，用戶需將惡意圖像從手機刪除，並重新安裝應用才可回復正常操作。

研究團隊事前已向Facebook團隊通報有關漏洞，並指Facebook先前已就漏洞發布了軟件更新。團隊提醒用戶，需確保使用的Apps為最新更新版本，以策安全。

責任編輯: 周俊霖

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