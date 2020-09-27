【中國國內航班復甦】報告：十一黃金周期間　中國國內航班將超疫情前水平

▲ 根據全球旅行數據和分析公司Cirium的數據，中國大陸在今年10月1至8日的十一黃金周期間，其國內航班數量有望超越去年的記錄。（法新社圖片）

新冠肺炎疫情重創全球航空旅行市場，但根據全球旅行數據和分析公司Cirium的數據，中國大陸在今年10月1至8日的十一黃金周期間，其國內航班數量有望超越去年的記錄。

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今年的十一黃金周旅遊高峰期在9月30日至10月11日期間。 根據Cirium Core在9月23日的數據顯示，今年黃金周的國內預定航班超過164,700架次，與2019年同期的148,000架次相比增長超過11%。今年黃金周期間，將有超過2,780萬名乘客搭乘國內航班，其中最繁忙的一天是10月7日，屆時將有超過13,800架次航班執飛。與去年最繁忙的一天（10月6日）相比增長了9.6%。

Cirium亞太區董事總經理Rahul Oberai表示，新冠肺炎疫情的確對中國大陸的國際和國內航班時刻表產生了重大影響。隨著旅行限制開始放鬆，一些地區出現了復甦的跡象。像中國這樣擁有較大國內市場的國家，最有可能看到運力反彈甚至是出現一定程度的正增長。

上海成最受歡迎的國內目的地

今年黃金周最受歡迎的國內航空旅行目的地是上海。 在9月30日至10月11日期間，上海浦東國際機場（PVG）和上海虹橋國際機場（SHA）共將有超過10,800架次航班，僅10月7日一天就有超過900架次航班。緊隨其後的分別為首都北京及廣州。

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責任編輯：蘇穎琪