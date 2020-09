【美國大選】首場辯論將於下周二舉行　分析師列潛在受惠股（附名單）

2020年美國大選的首場電視辯論定於下周二(29日)在俄亥俄州舉行,現任總統特朗普(Donald Trump)及其競爭對手、民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)將進行一次面對面交鋒。

整場辯論總計90分鐘,將分為六個主題進行辯論,每個主題15分鐘,分別是:「特朗普和拜登的履歷」(The Trump and Biden Records)、「美國最高法院」(The Supreme Court)、「新冠肺炎」(COVID-19)、「美國經濟」(The Economy)、「城市種族和暴力」(Race and Violence in our Cities)及「選舉的完整性」(The Integrity of the Election)。

拜登在民調中暫時領先

分析師認為,若拜登在辯論中表現強勁,或會提振與全球貿易和可再生能源相關的股票(見表一);反之特朗普獲勝,可能令化石燃料和國防公司受益(見表二)。目前,拜登在賠率和民調中都略微領先。

Cresset Wealth Advisors的首席投資官Jack Ablin認為,周二辯論可能會是個股和行業的考驗。他舉例稱,蘋果在拜登的領導下會比在特朗普的領導下要更加輕鬆,這是因為特朗普有機會令國際貿易衝突加劇。

目前拜登在賠率和民調中略為領先特朗普。民調網站 RealClearPolitics 的數據顯示,拜登擊敗特朗普的賠率為 53.1%,低於 8 月初的 61%。

市場調研公司Cornerstone Macro分析近期資產價格和賠率後指出,若是拜登勝出,標普 500 指數第二天有可能上漲 1%,若是特朗普連任,標指或將挫跌約 4%。

Cornerstone Macro解釋道,這是因為市場已經逐漸消化拜登勝選的可能,並反映在當前股價當中,同時認為特朗普連任將帶來一些風險,包括潛在的貿易緊張局勢加劇以及類似因素。

表一:拜登如在辯論中領先,將利好以下個股

公司 行業 Tyler Technologies(TYL-US) 科技 HMS Holdings(HMSY-US) 健康護理 Molina Healthcare(MOH-US) 醫療保健 Brookfield Renewable Partners(BEP-US) 潔淨能源 AECOM(ACM-US) 基礎建設 Kansas City Southern(KSU-US) 運輸

表二:特朗普如在辯論中領先,將利好以下個股

公司 行業 西方石油(OXY-US) 能源 Enterprise Products Partners(EPD-US) 能源 Raytheon(RTX.N-US) 國防 Lockheed Martin(LMT-US) 國防 Turning Point Brands(TPB-US) 煙草 Enova International(ENVA-US) 金融

