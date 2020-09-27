【美國大選】首場辯論將於下周二舉行　分析師列潛在受惠股（附名單）

2020年美國大選的首場電視辯論定於下周二（29日）在俄亥俄州舉行，現任總統特朗普（Donald Trump）及其競爭對手、民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）將進行一次面對面交鋒。

整場辯論總計90分鐘，將分為六個主題進行辯論，每個主題15分鐘，分別是：「特朗普和拜登的履歷」（The Trump and Biden Records）、「美國最高法院」（The Supreme Court）、「新冠肺炎」（COVID-19）、「美國經濟」（The Economy）、「城市種族和暴力」（Race and Violence in our Cities）及「選舉的完整性」（The Integrity of the Election）。

【中芯制裁】傳美國制裁中芯 採出口管制措施 中芯回應未收到通知 強調無軍方關係【下一頁】

拜登在民調中暫時領先

分析師認為，若拜登在辯論中表現強勁，或會提振與全球貿易和可再生能源相關的股票（見表一）；反之特朗普獲勝，可能令化石燃料和國防公司受益（見表二）。目前，拜登在賠率和民調中都略微領先。

Cresset Wealth Advisors的首席投資官Jack Ablin認為，周二辯論可能會是個股和行業的考驗。他舉例稱，蘋果在拜登的領導下會比在特朗普的領導下要更加輕鬆，這是因為特朗普有機會令國際貿易衝突加劇。

目前拜登在賠率和民調中略為領先特朗普。民調網站 RealClearPolitics 的數據顯示，拜登擊敗特朗普的賠率為 53.1%，低於 8 月初的 61%。

市場調研公司Cornerstone Macro分析近期資產價格和賠率後指出，若是拜登勝出，標普 500 指數第二天有可能上漲 1%，若是特朗普連任，標指或將挫跌約 4%。

Cornerstone Macro解釋道，這是因為市場已經逐漸消化拜登勝選的可能，並反映在當前股價當中，同時認為特朗普連任將帶來一些風險，包括潛在的貿易緊張局勢加劇以及類似因素。

表一：拜登如在辯論中領先，將利好以下個股

公司 行業 Tyler Technologies（TYL-US） 科技 HMS Holdings（HMSY-US） 健康護理 Molina Healthcare（MOH-US） 醫療保健 Brookfield Renewable Partners（BEP-US） 潔淨能源 AECOM（ACM-US） 基礎建設 Kansas City Southern（KSU-US） 運輸

表二：特朗普如在辯論中領先，將利好以下個股

公司 行業 西方石油（OXY-US） 能源 Enterprise Products Partners（EPD-US） 能源 Raytheon（RTX.N-US） 國防 Lockheed Martin（LMT-US） 國防 Turning Point Brands（TPB-US） 煙草 Enova International（ENVA-US） 金融

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李勝男