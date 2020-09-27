【WeChat禁令】騰訊傳曾提議創建美國版WeChat 和解建議遭美商務部拒絕

▲ 內地媒體報道，美國WeChat禁令生效前，騰訊曾向美國商務部提出和解建議，最終遭美國商務部拒絕。

內地鳳凰網引述美國微信用戶聯合會律師朱可亮提供的一份文件報道，美國正式實行WeChat禁令前，騰訊 （00700） 曾經私下向美國政府提供多條和解建議，以緩和美國政府對用戶數據安全的擔憂。不過，美國政府基於騰訊最終仍擁有WeChat所有權，拒絕相關提議。

根據9月17日美國商務部一份文件，騰訊曾經向美國商務部提議數項措施消除美國政府憂慮，包括創建美國版WeChat、設立相關措施保證美國版WeChat源代碼安全、由美國雲服務商儲存用戶數據、美國版WeChat由美國公司管理，其公司架構會由美國政府批准認可。此外，美國政府也曾考慮額外措施，包括美國版WeChat源代碼獨立監管審查、對美國版WeChat進行定期數據審計和數據傳輸通報、限制人員隨意訪問用戶數據等。

儘管如此，美國商務部仍不接納騰訊的提議，認為上述提議未能解決美國政府提出的國家安全問題，因騰訊最終仍擁有WeChat所有權。美國商務部憂慮，基於騰訊跟中國政府關係密切，中國法例可以套用在騰訊在中國地區以外的運作，只要騰訊仍然擁有微信，在美國容許微信運作仍然牽涉到國家安全問題。因此報告指出，除非騰訊放棄微信的擁有權 （a complete divestiture from Tencent ownership），否則，騰訊沒有餘地跟商務部開展信任關係，就上述騰訊的提議進行協商。

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編輯：賴奕羚