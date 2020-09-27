【新冠肺炎】環球經濟衰退　陳茂波料難恢復具規模的人員往來

▲ 財政司司長陳茂波上周出席了網上研討會，向歐洲企業家重申香港作為通往內地門戶的角色。（陳茂波網誌圖片）

球新冠肺炎疫情一直起伏不定，財政司司長陳茂波於網誌表示，環球經濟陷入深度衰退，就業市場持續受壓，按目前趨勢來看，今年餘下時間全球各地似乎都難以恢復具規模的人員往來，將遏抑現階段經濟恢復的空間。

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有分析指，疫情的打擊以至國際地緣政治，都在重塑全球經濟的運行模式與秩序。有說法認為在這背景下，以及在大國的角力之中，香港的中介角色也許會逐漸消失。不過，陳茂波指，無論是國際大格局抑或是香港的定位，也是在重塑的秩序中尋找新的平衡。隨著經濟結構與市場需求的變化，香港提供的服務與產品也會有所調整，關鍵是香港需要認清形勢、鞏固既有的優勢，調整定位和策略，使其在全球供應鏈、資金鏈及科技競賽中保持關鍵、甚至領先位置。

他又提到，在全球經濟仍陷衰退之際，國家經濟在今年第二季已回復增長，不少經濟活動甚至旅遊消費等亦重拾動力。儘管未來一段時間國際地緣政治關係仍會時有緊張，但現實是各地需要保持合作，才能最快推動各地的經濟盡快復蘇。國家早前提出以內部需求為主體的內循環、輔以與國際經貿往返的外循環，這個雙循環相互促進的格局，確立了內地跟國際經濟繼續雙向互動。而人才、貨物、資金及科技等的生產要素以至巿場的變化，將為香港的發展帶來新的機遇。

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責任編輯：蘇穎琪