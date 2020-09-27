  • 29°C
香港時間 : 2020927日 (日) 15:58
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】環球經濟衰退　陳茂波料難恢復具規模的人員往來

商業 15:43 2020/09/27

分享：

財政司司長陳茂波上周出席了網上研討會，向歐洲企業家重申香港作為通往內地門戶的角色。（陳茂波網誌圖片）

球新冠肺炎疫情一直起伏不定，財政司司長陳茂波於網誌表示，環球經濟陷入深度衰退，就業市場持續受壓，按目前趨勢來看，今年餘下時間全球各地似乎都難以恢復具規模的人員往來，將遏抑現階段經濟恢復的空間。

【大學生疫市創業】成立社企推廣軟餐　盼至親「不再無啖好食」重拾飲食樂趣

有分析指，疫情的打擊以至國際地緣政治，都在重塑全球經濟的運行模式與秩序。有說法認為在這背景下，以及在大國的角力之中，香港的中介角色也許會逐漸消失。不過，陳茂波指，無論是國際大格局抑或是香港的定位，也是在重塑的秩序中尋找新的平衡。隨著經濟結構與市場需求的變化，香港提供的服務與產品也會有所調整，關鍵是香港需要認清形勢、鞏固既有的優勢，調整定位和策略，使其在全球供應鏈、資金鏈及科技競賽中保持關鍵、甚至領先位置。

他又提到，在全球經濟仍陷衰退之際，國家經濟在今年第二季已回復增長，不少經濟活動甚至旅遊消費等亦重拾動力。儘管未來一段時間國際地緣政治關係仍會時有緊張，但現實是各地需要保持合作，才能最快推動各地的經濟盡快復蘇。國家早前提出以內部需求為主體的內循環、輔以與國際經貿往返的外循環，這個雙循環相互促進的格局，確立了內地跟國際經濟繼續雙向互動。而人才、貨物、資金及科技等的生產要素以至巿場的變化，將為香港的發展帶來新的機遇。

【管理哲學】曾俊華看未來人力資源管理：人工智能是雙刃劍

【防疫抗疫基金】金融服務業創職位計劃9月30日接受申請　政府每月資助1萬元薪金（附申請連結）

責任編輯：蘇穎琪

相關文章

【防疫抗疫基金】金融服務業創職位計劃9月30日接受申請　政府每月資助1萬元薪金（附申請連結）
2020/09/25
【防疫抗疫基金】金融服務業創職位計劃9月30日接受申請　政府每月資助1萬元薪金（附申請連結）
【職場女性】IT公司Altitude Labs女舵手　剛柔並濟行內立足
2020/09/26
【職場女性】IT公司Altitude Labs女舵手　剛柔並濟行內立足
旅遊業籲政府限聚令放寬　資助每名市民500元參與本地遊
2020/09/26
旅遊業籲政府限聚令放寬　資助每名市民500元參與本地遊
疫情 地緣政治 經濟衰退 經濟 陳茂波 財政司 經濟內循環 香港 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【大學生疫市創業】成立社企推廣軟餐　盼至親「不再無啖好食」重拾飲食樂趣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【百年老店轉型】保心安藥廠設首條自動生產線　應對人手不足
【百年老店轉型】保心安藥廠設首條自動生產線　應對人手不足
【消費優惠】麥當勞9月28日至10月4日優惠　10元火腿扒芝蛋飽
【消費優惠】麥當勞9月28日至10月4日優惠　10元火腿扒芝蛋飽
【消費優惠】Green Common中秋會員感謝祭　優惠低至半價
【消費優惠】Green Common中秋會員感謝祭　優惠低至半價
【消費優惠】MUJI行李箱服裝低至6折　會員於Café&Meal MUJI堂食9折
【消費優惠】MUJI行李箱服裝低至6折　會員於Café&Meal MUJI堂食9折
【月餅優惠】大班網店冰皮月餅優惠　百佳購冰皮月餅買1送1（附優惠碼）
【月餅優惠】大班網店冰皮月餅優惠　百佳購冰皮月餅買1送1（附優惠碼）
【中秋節】傳統餅家不輸蝕　和記隆：月餅銷情勝預期需加單補貨
【中秋節】傳統餅家不輸蝕　和記隆：月餅銷情勝預期需加單補貨