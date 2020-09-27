疫情重創？ 日本8月女性自殺人數大增40%

據日本廣播協會電視台（NHK）報導，8月，日本全國自殺人數共計1,849人，較去年同期增加約240人或15.3%。當中男性為1199人，女性自殺人數為650人，後者按年大增40%。

按地區來看，東京的自殺人數最多，達到了201人，比去年同期增加了65人。

有日本媒體表示，女性自殺大增的原因，或與日本新冠疫情未受控，經濟受重創有關。日本從7月起爆發第二波新冠疫情，於8月7日創下肺炎確診人數的新高，達1,595人。日本厚生勞動省透露，截至8月31日，與新冠疫情相關的解僱、停止僱傭，包括預估人數在內達50,326人。

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日本媒體7月時對約1,800名單親母親進行調查，發現在疫情期間，她們面臨就業困難，育兒支出增長，甚至是家暴。調查顯示，有18.2%的家庭減少每日進餐次數，14.8%減少每餐進食分量，36.8%的家庭稱沒有兒童在家上課所需的平板或個人電腦，70.8%的人稱就業和收入受疫情影響。同時，在疫情期間，每月與家暴相關的咨詢求助按年增加20至30%，6月份達12,450宗。

有日本網民認為，女性自殺率暴增，說明了女性在疫情重創經濟時，其生活基礎容易崩潰，反映日本性別不平等的現像。

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責任編輯：黃銳