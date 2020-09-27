特朗普提名巴雷特為最高法院大法官 立場保守反對墮胎合法化

距離美國大選只有38日，美國總統特朗普於白宮，正式提名巴雷特（Amy Coney Barrett）為聯邦最高法院大法官人選，以接替剛剛逝世的聯邦最高法院大法官，露絲·貝德·金斯堡（Ruth Bader Ginsburg）遺留的空缺。

特朗普讚揚這名保守派法官為「保守司法原則的擁護者」。這是繼戈薩奇（Neil Gorsuch）和卡瓦諾（Brett Kavanaugh）之後，他任內提名的第三位大法官，他更鼓勵民主黨人迅速通過提名。據指，共和黨將於在11月3日大選日前交參議院全體表決。

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巴雷特現年48歲，是一名虔誠的天主教徒，與任職律師的丈夫共有7名孩子，包括兩名從海地領養回來的孩子。2017年，她獲特朗普委任為第七巡迴上訴庭法官，以立場極度保守聞名。巴雷特堅決反對墮胎合法化，強調「生命從受孕開始」。在2018年重審印第安納州要求墮胎後的死胎，必須被埋葬或火化的一案，反對墮胎後能自由處理死胎。此外，她還反對，容許18歲以下女生能毋須獲父母同意，只徵求法官同意便可墮胎。

據指巴雷特成為聯邦最高法院大法官，最高法院9人大法官團將有6名大法官屬保守派，3名為自由派，最高法院嚴重右傾，由於大法官是終身職位，料對美國未來數十年的平權、移民等議題影響深遠。

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責任編輯：黃銳