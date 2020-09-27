【馬雲新金句】馬雲：現在是最好的創業時機　用未來的眼光解決今天的問題

阿里巴巴集團創辦人馬雲日前(9月25日)出席第三屆全國青年企業家峰會，他在演講時指「現在是最好的創業時機」，大放金句兼勉勵年輕企業家。馬雲表示，數字經濟正在聚集強大的內需力量，中國巨大的市場和潛力就是撬動下一波經濟發展的巨大發動機，現在是最好的創業時機。

據內地媒體報道，馬雲在會上指出，世界在所有不確定性中有幾項非常確定，一是整個國家數字化方向非常確定；二是未來十年傳統行業數字化非常確定。

數字化已經成為這個社會勢不可當的一次變革，疫情沒有改變這個趨勢，反而加速這個趨勢。

馬雲認為，中國的內需還遠遠沒有被發掘，未來中國14億人口的內需會推動世界經濟的發展。互聯網的數字經濟正在聚集這種強大的內需力量，中國巨大的市場和潛力就是撬動下一波經濟發展的巨大發動機。

他直言，現在是最好的創業、做企業的機會。所謂成功的企業，都不是今天做出來的，都是20年或30年前對未來的判斷決定了今天。

所以，一定要用未來的眼光解決今天的問題。

不過，馬雲坦言，如果自己今天重新創業一定不會在互聯網行業，因為今天所有聰明人都在互聯網行業。他認為未來真正的機會，「是那些用技術、用互聯網技術，去改變自己的傳統行業，而不是互聯網本身、技術本身。」

他指出傳統行業的機會更大：

今天大批的企業、大量的行業還很傳統，還沒有從數字化當中受益，越是距離技術遠的行業，越是沒有被技術改造過的行業，機會越大。

馬雲又寄語青年企業家要具備三觀，即未來觀、全球觀和全局觀。當企業家具備了未來觀、全球觀、全局觀以後，面對今天暫時的迷茫和困難，就會非常冷靜和清醒，並且會採取行動，抓住機會。

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責任編輯：葉卓偉