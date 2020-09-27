【打工仔心聲】青協調查：43%青年冀彈性上下班　34%盼「壓縮工作周」

香港青年協會青年研究中心成立的「青年創研庫」，今天（27日）公布「優化彈性工作安排應對職場新常態」研究報告。結果顯示，在受訪的521名本港青年中，逾四成受訪青年希望僱主安排「彈性上下班時間」（43.4%）、「壓縮工作周」（34.4%）和「在家／遙距工作」（20.5%）。

受訪者整體傾向同意「彈性工作安排可以令員工平衡到生活和工作的需要」，平均分為6.89分（0至10分計算，10為非常同意）；亦認為此舉可以更靈活地運用時間（69.4%）。

▲ 來源：青年創研庫

僅18%人於疫情期間可在家辦公

研究以實地意見調查方式，於今年6月14日至22日期間，訪問521名20至39歲本港全職工作青年。結果發現，一些受訪青年的僱主於疫情爆發前，已實行「彈性上下班時間」（21.1%）、「在家／遙距工作」（12.7%）、「壓縮工作周」（9.8%）和「轉為半職工作」（5.8%）等。而在疫情期間，只有一成八（18.2%）受訪青年可以在家辦公。

不過，受訪青年理解「部分工種無法實行彈性安排」（45.1%），其次為「影響和顧客同事之間的溝通」（33.3%）和「資訊科技配合不了彈性工作的需要」（30.4%），令公司難以推行相關措施，他們亦認同彈性工作安排會增加公司的行政負擔。

研究亦參考海外多個地方的相關經驗，並深入訪問本地多位專家，包括工商管理學者、立法會議員和企業代表等。他們均反映工種性質、管理困難等障礙，會令推行彈性工作安排出現困難，他們亦擔心網上溝通會影響服務質素、新同事的入職培訓和同事之間的協作，亦會直接加重企業的行政工作。

受訪專家普遍對本港立法推行彈性工作安排存有顧慮，認為現時受疫情打擊，社會經濟低迷，中小企面臨經營困難，短時間內難以投放額外資源推行彈性工作安排。有受訪僱主和商會代表亦指出，若企業缺乏充足的人力和財政資源去提升其配套，相關安排亦難以實行。不過，受訪專家亦期望優化彈性工作安排，平衡僱主和僱員的需求，達至雙贏。

青年創研庫民生組召集人陳昌堅指，本港大部分僱主一直未有為彈性工作安排做好準備，而在疫情的非常時期，能夠在家工作的受訪青年只佔少數，反映香港職場相對仍欠缺彈性。報告因此認為政府應進一步優化「遙距營商計劃」，支援中小企業在疫情下可繼續營運和提供服務，亦為推行彈性工作安排增添多一點空間和動力。

青協青年研究中心自2015年起成立「青年創研庫」，是本港一個屬於青年的智庫。第三屆（2020-2022年度）創研庫成員由超過80位本地青年專業人士與大專學生組成，平均年齡為27歲。透過以研究實證為基礎的討論、交流，創研庫成員提出政策建議，為社會建言獻策。

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責任編輯：葉卓偉