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【買樓理財】海景樓更保值？　做足功課先穩陣

股樓投資 12:58 2020/09/27

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購入物業自住者，大多希望樓價保值，惟要怎樣挑選？傳統智慧說，海景樓較保值，皆因景觀佳，而且供應不多。不過，代價是濕氣重，牆身油漆較易出問題，更重要的是，價錢較面向內園、街景的單位貴。

【買樓理財】千金難買向南樓　向南樓一定無敵？【下一頁

值得留意的是，不少屋苑以海景樓為賣點，惟要留意海景是否永久。較常見的例子是，屋苑入伙時，前方空地無樓，可望開揚海景，惟數年後，空地已經賣出，要起高樓大廈。換言之，原享海景，終變成樓景。因此購買海景樓前，要留意物業附近的土地用途，如查看規劃處分區大綱圖。

【買樓理財】樓書一定要睇　幾張圖影響升值潛力【下一頁

重要的是，極端天氣愈見嚴重，住海邊也要小心，要觀察住宅與海岸有否相應距離。事實上，颱風「山竹」襲港期間，杏花邨受災情況嚴重，部分樓宇停電停水，有居民更選擇暫時遷出，到其他地方暫住。

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撰文 : 黄卓賢

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