【欲哭無淚】天水圍新盤錄撻訂　都與建築期付款有關

疫情緩和，發展商加快推盤，至於新盤銷情同樣理想，惟仍有買家選擇撻訂。舉例說，新地（00016）天水圍Wetland Seasons Park 3期，上周首輪發售，剛錄2宗撻定。值得留意的是，上述買家均用「建築期」付款。所謂「建築期」付款，即買家買入物業時，先繳交部分首期，直到收樓時，才承造按揭供款。事實上，近期部分撻訂都與「建築期」付款有關，如大埔白石角海日灣II。

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據成交紀錄冊顯示，Wetland Seasons Park 3期1座2樓A2室，實用面積714平方呎，上周六（9月19日）以988.05萬元易手，實用呎價13,838元，惟交易最終沒有進展，料買家損失樓價5%之訂金，即49.4萬元。

另一伙撻訂戶是7座3樓A2室，實用面積446平方呎，同於上周六出售，成交價約660.06萬元，實用呎價14,800元。不過，其後交易再無進展，料損失33萬元訂金。

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一般來說，樓花物業的付款方法有二：一是即供付款、二是建築期付款。即供付款指買家簽署買賣合約後，於指定期限內開始供款，好處是樓價折扣較高，惟代價是不符合申請按揭保險的資格，未能承造高成數按揭。

至於建築期付款，則如上文所說，物業臨近落成，才申請按揭，好處是受惠新按保計劃，承造高成數按揭，惟代價是折扣較即供少。更重要的是，由於物業臨近落成，才可申請按揭，若期內樓價大跌，有可能估價不足，買家需另籌資金，以完成交易。

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