【中芯制裁】傳美國制裁中芯 採出口管制措施　中芯回應未收到通知 強調無軍方關係

中芯國際（00981）或將成為下一波被美國制裁的對象，據《路透社》引述美國商務部文件顯示，將對中芯採取出口管制措施，意味美國科技企業要向中芯提供貨源的話，先要取得美國政府同意，情況如同華為一樣。

中芯發聲明回應，指目前並未收到美國制裁的正式通知，強調將繼續與美國商務部合作，並重申「中芯只為民用及商用的終端用戶，提供產品及服務，公司與中國軍方毫無關係，也沒有為任何軍用終端用戶生產」。

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而美國商務部則拒絕對這一消息進行評論，僅表正在不斷監測和評估對美國國家安全和外交政策利益有任何潛在威脅的事情。

▲ 網上流傳美國商務部對中芯國際實施出口管制的信件

根據《路透社》引述的商務部文件顯示，認為對中芯國際的出口會被轉為「軍用最終用途」，存在不可接受的風險，因此要求相關廠商需要獲得許可證才能夠將產品出口到中芯國際。

報道又指，今次遭到出口管制的公司，包括中芯在上海、北京、天津、深圳、寧波等地以及意大利的分公司及合資公司。

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記者：李兆明