【港股分析】研究藍籌反底股 跌得多未必有得彈

今年接近過了9個月，大市由高位回落至3月份低位21139點，之後穩步反彈，到最近又再次轉弱。尚餘3個交易日就完結第三季，彭博數據顯示，年初至今，大市累積跌幅達15%，50隻藍籌股中，有10隻藍籌股跌幅超過30%。

這些股份中，有6隻股份的跌幅更超過35%（見下表）。不少投資者喜歡趁股份跌至低位時撈貨，特別是藍籌股以往屬信心保證，但以上6隻錄得顯著跌幅的過份，卻似乎各有隱憂。

跌幅最大的藍籌股滙豐控股（00005），近期不利消息眾多，除了年初公布不派發去年末期息外，更牽涉到中美關係議題當中，加上經營環境持續困難，環球經濟尚未復原，難望有太大反彈。唯一利好消息是中國平安（02318）繼續增持，本周更超越貝萊德成為第一大股東。

【港股分析】資金避險 邊隻藍籌股最好「息」？，詳情請按【見下頁】

太古A（00019）業務主要在本港，今年本港經濟持續受疫情困擾，業績也難有好轉。更重要的是，公司旗下的國泰航空（00293）受疫情影響，航空交通幾乎停擺，經營狀況十分艱鉅，或拖累股份的反彈幅度。

中信股份上半年收入按年下跌7.7%至2,558億元，純利更按年跌19.4%，至270.1億元，股價累跌逾40%後仍未見反彈。現時市值已跌至1,650億元左右，在新經濟股彈起下，未來或有機會被剔出藍籌股行列。

中石油（00857）及中海油（00883）今年受油價大幅波動，甚至曾經出現負油價等因素拖累，年內顯著下跌。雖然近期紐約油價回升至每桶40美元水平，但仍然在近年低位，加上國內有燃油地板價政策，除非油價繼續反彈，否則對油股難有太大幫助。

瑞聲科技（02018）應是以上股份中最有機會反彈的一隻，市場預期蘋果公司（Apple）或有機會下個月推出新手機產品，手機設備股有機會受惠，特別是有接蘋果公司訂單的瑞聲。但公司上半年收入持平，但純利卻按年大跌58.4%，加上毛利率按年下降4.2個百分點，經營環境似乎變得困難，或限制反彈幅度。

股份 年初至今變幅（%） 滙豐控股（00005） -53.66 太古A（00019） -47.35 中信股份（00267） -42.61 中石油（00857） -38.81 瑞聲科技（02018） -38.77 中海油（00883） -38.34

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：葉志偉