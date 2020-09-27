【美股分析】Apple股價月內跌逾一成半　大摩建議投資者逢低入場

Apple秋季新品發布會上未見新款iPhone身影，根據多間外媒報導， Apple可能於 10 月 13 日發布iPhone 12，並於 16 日接受預訂。摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師Katy Huberty周五（25日）在報告中指出，在發布新一代iPhone之前，Apple股價還有上漲空間，並重申對Apple的「增持」評級，以及130美元的目標價。

本月初成功拆股後，Apple股價曾達到134.18美元的紀錄高位，以周五收市價113.28美元計算，該公司股價月內已經下挫16.3%。 Huberty認為，即將推出的iPhone 12將 對該公司股價有積極作用，數據也表明iPhone正在佔領中國和歐洲的市場份額。

另外Apple Store在美重新開放的速度也在加快，全美 512 家門市中已有 446 家營業，佔比達87%。在過去四周內，蘋果已重啟 57 間門店，本周三 (23 日) 重新營業的門店就高達 30 間。Huberty認為，蘋果應盡量安全重啟更多門店，以滿足預期中消費者對iPhone 12的強勁需求。

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編輯：李勝男