  • 29°C
香港時間 : 2020927日 (日) 15:58
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股分析】Apple股價月內跌逾一成半　大摩建議投資者逢低入場

股樓投資 15:44 2020/09/27

分享：

Apple秋季新品發布會上未見新款iPhone身影，根據多間外媒報導， Apple可能於 10 月 13 日發布iPhone 12，並於 16 日接受預訂。摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師Katy Huberty周五（25日）在報告中指出，在發布新一代iPhone之前，Apple股價還有上漲空間，並重申對Apple的「增持」評級，以及130美元的目標價。

本月初成功拆股後，Apple股價曾達到134.18美元的紀錄高位，以周五收市價113.28美元計算，該公司股價月內已經下挫16.3%。Huberty認為，即將推出的iPhone 12將對該公司股價有積極作用，數據也表明iPhone正在佔領中國和歐洲的市場份額。

另外Apple Store在美重新開放的速度也在加快，全美 512 家門市中已有 446 家營業，佔比達87%。在過去四周內，蘋果已重啟 57 間門店，本周三 (23 日) 重新營業的門店就高達 30 間。Huberty認為，蘋果應盡量安全重啟更多門店，以滿足預期中消費者對iPhone 12的強勁需求。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李勝男

目標價 增持 美股 美元 Apple iPhone

上一篇文章

疫情重創？ 日本8月女性自殺人數大增40%

下一篇文章

【THE SPICE INFLUENCE@iM網欄】又健康又好味 丁香的7大好處你知唔知？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【筍盤推介】 呎價唔使9千 換樓上車人士「恩物」 呢個屋苑3房仲有4百幾萬放盤比你揀
【筍盤推介】 呎價唔使9千 換樓上車人士「恩物」 呢個屋苑3房仲有4百幾萬放盤比你揀
【裏裏外外@iM網欄】每天6分鐘運動，令膝蓋年輕20 年
【裏裏外外@iM網欄】每天6分鐘運動，令膝蓋年輕20 年
日本最年輕棋聖封手 以1500萬日圓天價成交
日本最年輕棋聖封手 以1500萬日圓天價成交
【投資者出擊】業主陷財困劈價12%蝕住沽星鑽 投資者見有筍盤唔使睇樓即接貨
【投資者出擊】業主陷財困劈價12%蝕住沽星鑽 投資者見有筍盤唔使睇樓即接貨
【居住問題】「未上車」兒子一家搬來公屋同住 老人家後悔了？
【居住問題】「未上車」兒子一家搬來公屋同住 老人家後悔了？
【股民哀歌】港媽71蚊高位買左滙豐勁輸6成點算好? 專家教路如何拆局
【股民哀歌】港媽71蚊高位買左滙豐勁輸6成點算好? 專家教路如何拆局