【理財熱話】網民發起「一人一個生活慳錢方法」　最多人揀慳住食 煮一餐餸食足5日

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香港生活指數高，又面對新冠疫情後失業率上升，港人要發揮慳錢精神才可過活，有網民在討論區發帖，提議「一人一個生活慳錢方法」，希望能集思廣益。
該網民表示，「自己的慳錢方法是一次煮一星期的餸，然後把飯盒放入雪櫃，返工4至5日都會帶飯。」結果帖子引起其他網民的共鳴，有人說這種方法「營養健康差到爆」，甚至有說「是以減少壽命來慳錢」。
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另外，亦有網民分享自己的慳錢大法，方法可謂千奇百趣：
早餐煮定，午餐留，晚飯返屋企食，
份工係屋企附近
星期六、日返Part Time
維持這種生活差不多2至3年
一部電話最少用4年，唔上台，用Prepaid Sim
買東西不買最新款，因為遲買平幾舊
出街唔買飲料，自己帶水
搵免費娛樂而不是消費娛樂
早午夜只食一餐，兩隻雞槌加碗白飯
同一款餸食足一個星期
開2個戶口
一個只係儲錢唔會拎錢
另一個得當月洗費 + 以前月份用唔晒的洗費
夜晚訓覺前3、4個鐘開住冷氣
玩手機玩到想訓就會熄冷氣先訓
其實不會覺得熱，未試過熱醒
娛樂去商場用免費WIFI睇YouTube
活動就去行山跑步，在屋企附近唔搭車
食就搵21、22元的雲吞麵，每星期搵2日食麵包，揀最平的5元一個包
衫褲鞋穿窿照著，鞋爛了就用AA膠貼返
自己剪頭髮，出街係去行山
平時自己在家做掌上壓當做GYM
唔病已經慳唔少
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責任編輯：李兆明