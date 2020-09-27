【理財熱話】網民發起「一人一個生活慳錢方法」　最多人揀慳住食 煮一餐餸食足5日

香港生活指數高，又面對新冠疫情後失業率上升，港人要發揮慳錢精神才可過活，有網民在討論區發帖，提議「一人一個生活慳錢方法」，希望能集思廣益。

該網民表示，「自己的慳錢方法是一次煮一星期的餸，然後把飯盒放入雪櫃，返工4至5日都會帶飯。」結果帖子引起其他網民的共鳴，有人說這種方法「營養健康差到爆」，甚至有說「是以減少壽命來慳錢」。

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另外，亦有網民分享自己的慳錢大法，方法可謂千奇百趣：

早餐煮定，午餐留，晚飯返屋企食，

份工係屋企附近

星期六、日返Part Time

維持這種生活差不多2至3年

一部電話最少用4年，唔上台，用Prepaid Sim

買東西不買最新款，因為遲買平幾舊

出街唔買飲料，自己帶水

搵免費娛樂而不是消費娛樂

早午夜只食一餐，兩隻雞槌加碗白飯

同一款餸食足一個星期

開2個戶口

一個只係儲錢唔會拎錢

另一個得當月洗費 + 以前月份用唔晒的洗費

夜晚訓覺前3、4個鐘開住冷氣

玩手機玩到想訓就會熄冷氣先訓

其實不會覺得熱，未試過熱醒

娛樂去商場用免費WIFI睇YouTube

活動就去行山跑步，在屋企附近唔搭車

食就搵21、22元的雲吞麵，每星期搵2日食麵包，揀最平的5元一個包

衫褲鞋穿窿照著，鞋爛了就用AA膠貼返

自己剪頭髮，出街係去行山

平時自己在家做掌上壓當做GYM

唔病已經慳唔少

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責任編輯：李兆明