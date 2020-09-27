  • 27°C
香港時間 : 2020927日 (日) 05:20
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港股分析】資金避險 邊隻藍籌股最好「息」？

股樓投資 04:33 2020/09/27

分享：

美國聯儲局本月中結束一連兩日的議息會議，宣布維持利率不變，符合市場預期。儲局會後公布的利率點陣圖顯示，政策委員們預期，零利率政策將繼續維持至2023年，直至通脹回升。

低息年代下，高增長高回報的新經濟股自然受捧，另一方面，在疫情重創下，市場繼續尋找穩陣的避險資產，金價近月穩步上揚，高息股及公用股在大市轉弱下，亦開始有資金流入。

【港股分析】唔止小米藥明　仲有幾隻成分股年內跑贏大市，詳情請按【見下頁

彭博資料顯示，以周五（25日）收市價計，50隻藍籌股中，有12隻股份今年預測股息率超過6厘（見表），當中有5隻更是7厘或以上。

預測股息率最高的兩隻股份均為內銀股，分別為交通銀行（03328）及中國銀行（03988），都超過8厘，十分誇張。內房龍頭碧桂園（02007）息率也超過7厘，為藍籌內房之冠。

但內銀股現時雖然預測息率高，惟到明年公布全年業績時會否減派息，仍是未知之數，加上股價表現轉弱，就算有高息率也未算穩陣。

股份 預測息率（厘）
交通銀行（03328） 8.73
中國銀行（03988） 8.43
碧桂園（02007） 7.52
中信股份（00267） 7.37
工商銀行（01398） 7.02
建設銀行（00939） 6.91
長江基建（01038） 6.79
電能實業（00006） 6.75
中移動（00941） 6.65
恒基地產（00012） 6.28
中銀香港（02388） 6.22
中海外（00688） 6.01

 

相關文章

【港股追蹤】紙股龍頭走勢各異 大行睇好行業發展
2020/09/24
【港股追蹤】紙股龍頭走勢各異 大行睇好行業發展
【港股追蹤】人民幣中間價再下調 航空股續跌
2020/09/25
【港股追蹤】人民幣中間價再下調 航空股續跌
【港股追蹤】市弱吼乜好？ 公用股成資金避險選擇
2020/09/25
【港股追蹤】市弱吼乜好？ 公用股成資金避險選擇
【港股追蹤】碧桂園聯席主席增持股份 暗示股價抵買？
2020/09/26
【港股追蹤】碧桂園聯席主席增持股份 暗示股價抵買？
【港股分析】唔止小米藥明　仲有幾隻成分股年內跑贏大市
2020/09/26
【港股分析】唔止小米藥明　仲有幾隻成分股年內跑贏大市
香港股票 工商銀行（01398） 中國銀行（03988） 中銀香港（02388） 中信股份（00267） 恒基地產（00012） 電能實業（00006） 交通銀行（03328） 建設銀行（00939） 碧桂園（02007）

下一篇文章

【美股分析】加州2035年後禁售新汽油車　除Tesla外還有一隻股票可受惠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【股民哀歌】港媽71蚊高位買左滙豐勁輸6成點算好? 專家教路如何拆局
【股民哀歌】港媽71蚊高位買左滙豐勁輸6成點算好? 專家教路如何拆局
【百佳抽獎】百佳籌備「誠心賞你」大抽獎 派3200萬現金券　不用到百佳超市消費　直接登記參加（附最新超市優惠）
【百佳抽獎】百佳籌備「誠心賞你」大抽獎 派3200萬現金券　不用到百佳超市消費　直接登記參加（附最新超市優惠）
日本最年輕棋聖封手 以1500萬日圓天價成交
日本最年輕棋聖封手 以1500萬日圓天價成交
【欲哭無淚】西營盤納米樓單日6連撻　業主600萬訂金凍過水
【欲哭無淚】西營盤納米樓單日6連撻　業主600萬訂金凍過水
【筍盤推介】 呎價唔使9千 換樓上車人士「恩物」 呢個屋苑3房仲有4百幾萬放盤比你揀
【筍盤推介】 呎價唔使9千 換樓上車人士「恩物」 呢個屋苑3房仲有4百幾萬放盤比你揀
【投資者出擊】業主陷財困劈價12%蝕住沽星鑽 投資者見有筍盤唔使睇樓即接貨
【投資者出擊】業主陷財困劈價12%蝕住沽星鑽 投資者見有筍盤唔使睇樓即接貨