【港股分析】資金避險 邊隻藍籌股最好「息」？

美國聯儲局本月中結束一連兩日的議息會議，宣布維持利率不變，符合市場預期。儲局會後公布的利率點陣圖顯示，政策委員們預期，零利率政策將繼續維持至2023年，直至通脹回升。

低息年代下，高增長高回報的新經濟股自然受捧，另一方面，在疫情重創下，市場繼續尋找穩陣的避險資產，金價近月穩步上揚，高息股及公用股在大市轉弱下，亦開始有資金流入。

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彭博資料顯示，以周五（25日）收市價計，50隻藍籌股中，有12隻股份今年預測股息率超過6厘（見表），當中有5隻更是7厘或以上。

預測股息率最高的兩隻股份均為內銀股，分別為交通銀行（03328）及中國銀行（03988），都超過8厘，十分誇張。內房龍頭碧桂園（02007）息率也超過7厘，為藍籌內房之冠。

但內銀股現時雖然預測息率高，惟到明年公布全年業績時會否減派息，仍是未知之數，加上股價表現轉弱，就算有高息率也未算穩陣。