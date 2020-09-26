【科技新知】亞馬遜推迷你無人機 提升家居保安

亞馬遜（AMZN）發布家居用小型無人機:Ring Always Home Cam。該無人機主為保安用途，配合Ring Alarm系統，當家居發生特別事故，如有外人入侵，無人機便會由預定路線飛往視察，將影像傳送至用家手機。機上螺旋槳由塑膠外殻保護，減低在家中飛行時對人的危險。

產品需配合原有的Ring Alarm系統運作，暫時只有美國有售，售票250美元。

但有專家擔心，無人機會構成私隱威脅，因為過去已有多宗案例，家居閉路電視被黑客入侵，一舉一動全被監視，普通家居閉路電視覆蓋位置有限，但無人機卻可以飛往任何地方。一旦被入侵控制，對私隱的威脅更為嚴重。

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