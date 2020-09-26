【買樓理財】千金難買向南樓　向南樓一定無敵？

樓價高企，千辛萬苦上車，自然期望物業保值，上一輩有不少保值法則，惟要小心拆解細節。傳統智慧說，買樓要買向南樓，皆因涉及氣象問題。據天文台解釋，向南樓背向北面，冬天受到東北季候風的影響較少，至於夏天則有南面海洋的風，會較涼爽。簡單來說，向南樓是冬暖夏涼。不過，單憑向南這點投資，即時中伏。

向南樓有向東南，西南之分。若單位向西南，中午後，單位就捱陽光，而且受西斜影響。從前不少發展商都著重對流窗，若設對流窗，可減少有關影響，惟近年部分新盤都忽略對流窗設計。

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即使揀正東南樓，也不代表冬暖夏涼，亦要留意屋苑周邊建築物。假如物業前邊已建屏風樓，又或被大量住宅包圍，其實也不見得吸引。更重要的是，即使單位向東南，若對正垃圾站，又或繁忙車路，每當吹風，臭味及沙塵就吹入家中。若要理解屋苑周邊發展，則要留意【下一頁】。

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