  • 28°C
香港時間 : 2020926日 (六) 19:08
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【買樓理財】千金難買向南樓　向南樓一定無敵？

股樓投資 18:30 2020/09/26

分享：

樓價高企，千辛萬苦上車，自然期望物業保值，上一輩有不少保值法則，惟要小心拆解細節。傳統智慧說，買樓要買向南樓，皆因涉及氣象問題。據天文台解釋，向南樓背向北面，冬天受到東北季候風的影響較少，至於夏天則有南面海洋的風，會較涼爽。簡單來說，向南樓是冬暖夏涼。不過，單憑向南這點投資，即時中伏。

向南樓有向東南，西南之分。若單位向西南，中午後，單位就捱陽光，而且受西斜影響。從前不少發展商都著重對流窗，若設對流窗，可減少有關影響，惟近年部分新盤都忽略對流窗設計。

【置業指南】儲夠首期上車　借九成定八成按揭?【下一頁

即使揀正東南樓，也不代表冬暖夏涼，亦要留意屋苑周邊建築物。假如物業前邊已建屏風樓，又或被大量住宅包圍，其實也不見得吸引。更重要的是，即使單位向東南，若對正垃圾站，又或繁忙車路，每當吹風，臭味及沙塵就吹入家中。若要理解屋苑周邊發展，則要留意【下一頁】。

【買樓理財】樓書一定要睇　幾張圖影響升值潛力下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黄卓賢

相關文章

【置業指南】租樓驚中伏　四招要做足
2020/08/22
【置業指南】租樓驚中伏　四招要做足
【置業指南】環球利息低企　買樓收租好吸引？
2020/08/29
【置業指南】環球利息低企　買樓收租好吸引？
【置業指南】舊樓好抵買？　入市前要小心
2020/08/30
【置業指南】舊樓好抵買？　入市前要小心
【置業指南】儲夠首期上車　借九成定八成按揭?
2020/09/06
【置業指南】儲夠首期上車　借九成定八成按揭?
樓價

上一篇文章

【科技新知】亞馬遜推迷你無人機 提升家居保安

下一篇文章

【買樓理財】港島盤有賺無輸？　這個半新盤兩年來全蝕
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【百佳抽獎】百佳籌備「誠心賞你」大抽獎 派3200萬現金券　不用到百佳超市消費　直接登記參加（附最新超市優惠）
【百佳抽獎】百佳籌備「誠心賞你」大抽獎 派3200萬現金券　不用到百佳超市消費　直接登記參加（附最新超市優惠）
日本最年輕棋聖封手 以1500萬日圓天價成交
日本最年輕棋聖封手 以1500萬日圓天價成交
【買樓上車】凱德花園400萬有找　今年新低價　首期僅38萬
【買樓上車】凱德花園400萬有找　今年新低價　首期僅38萬
【欲哭無淚】西營盤納米樓單日6連撻　業主600萬訂金凍過水
【欲哭無淚】西營盤納米樓單日6連撻　業主600萬訂金凍過水
【股民哀歌】港媽71蚊高位買左滙豐勁輸6成點算好? 專家教路如何拆局
【股民哀歌】港媽71蚊高位買左滙豐勁輸6成點算好? 專家教路如何拆局
【投資者出擊】業主陷財困劈價12%蝕住沽星鑽 投資者見有筍盤唔使睇樓即接貨
【投資者出擊】業主陷財困劈價12%蝕住沽星鑽 投資者見有筍盤唔使睇樓即接貨