蘋果暫停向Facebook抽佣 與小商家渡難關

近來有不少科技公司都對蘋果公司（Apple）所收取的30%佣金感到不滿，但近日Apple與Facebook達成共識，為了在疫情期間減輕小商家的負擔，Apple會暫停向Facebook平台收取30%佣金。

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外媒報道指，現階段Apple會暫停就線上活動向大部分Facebook商家收取費用，及免除三成的利潤分成。蘋果表示，希望藉減免費用為商家提供更多時間，協助他們適應數碼化的商業模式。

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另外，美國線上健身課程預約平台ClassPass和Airbnb亦能受惠於此政策，在今年12月31日前，蘋果都不會向商家收取線上活動費用的佣金，直至明年才會恢復收取30%利潤分成。

早前，Facebook推出付費線上活動業務功能，商家可透過程式舉辦付費線上活動。而Facebook更表示，直到明年8月前，都不會向商家收取任何有關費用。

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