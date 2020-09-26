【美國大選】梅根被指想選下屆總統 故不想放棄美國籍

▲ 美媒指英國哈里王子的妻子梅根有意角逐2024年的美國總統大選。

美國總統大選11月3日舉行，英國哈里王子與妻子梅根於美國定居，早前拍片呼籲美國人投票。梅根暗示會支持民主黨候選人拜登，引起爭議。美媒引述梅根的朋友指，梅根考慮過角逐2024年的美國總統大選，更因有意從政不欲放棄美國國籍。

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美國雜誌《名利場》（Vanity Fair）報道，梅根（Meghan Markle）的一位朋友透露，梅根和哈里今年放棄殿下的王室頭銜，反映她有認真考慮角逐美國總統的事。

梅根於2018年嫁給哈里王子後仍保留美國國籍，她的朋友表示：

她不希望放棄美國國籍的其中一個原因是，她日後可選擇從政。 （One of the reasons she was so keen not to give up her American citizenship was so she had the option to go into politics.）

但《名利場》又引述另一名曾與梅根密切合作的消息人士指，梅根無疑是個對政治感興趣的人，但估計梅根目前並無親身參政的野心。

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事實上，梅根一向給外界敢言的形象，早於2016年已跟美國總統特朗普（Donald Trump）結怨。梅根在上屆美國大選，批評特朗普仇恨女性（misogynistic）及引起分歧（divisive），更揚言會支持特朗普的對手希拉莉（Hilary Clinton）。

自從哈里及梅根宣布放棄王室頭銜後，外界也曾推測梅根有意從政。英國作家坎貝爾（Colin Campbell）今年推出《Meghan and Harry: The Real Story》一書，指梅根遠比哈利聰明，更推測梅根野心大到想參選美國總統。

責任編輯：鄭錦玲