【美國大選】梅根被指想選下屆總統 故不想放棄美國籍

美國總統大選11月3日舉行,英國哈里王子與妻子梅根於美國定居,早前拍片呼籲美國人投票。梅根暗示會支持民主黨候選人拜登,引起爭議。美媒引述梅根的朋友指,梅根考慮過角逐2024年的美國總統大選,更因有意從政不欲放棄美國國籍。

美國雜誌《名利場》(Vanity Fair)報道,梅根(Meghan Markle)的一位朋友透露,梅根和哈里今年放棄殿下的王室頭銜,反映她有認真考慮角逐美國總統的事。

梅根於2018年嫁給哈里王子後仍保留美國國籍,她的朋友表示:

她不希望放棄美國國籍的其中一個原因是,她日後可選擇從政。

(One of the reasons she was so keen not to give up her American citizenship was so she had the option to go into politics.)