  • 28°C
香港時間 : 2020926日 (六) 18:42
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

Amazon雲端遊戲服務即將登場　提供約50款遊戲

科技 17:50 2020/09/26

分享：

亞馬遜（Amazon）計劃推出雲端串流遊戲服務 ，冀在市場上分一杯羹。

新冠肺炎疫情帶動「宅經濟」增長，同時加速雲遊戲市場發展。最近，亞馬遜（Amazon）計劃推出雲端串流遊戲服務 ，冀在市場上分一杯羹。

近日，亞馬遜於「2020 hardware event」活動中，宣布推出「Amazon Luna」雲端遊戲服務，並計劃在10月份進行封閉測試。官方表示，封測月費為5.99美元（約46港元），目前僅支援在PC、Mac、Fire TV以及iOS系統上使用，Android系統將於日後開放。另外，現時遊戲提供1080p畫面解像度，未來會升級支援4K畫面。

＜＜亞馬遜宣布推Podcast服務　將提供獨家節目

＜＜【機器學習】AWS在港舉辦首個機器學習工作坊　助初創實現業務創新

Amazon Luna不但提供自家遊戲，亦推出其他遊戲開發商的遊戲訂閱頻道，率先上架的是育碧 （Ubisoft）旗下遊戲系列，包括《刺客教條：維京紀元》（Assassin’s Creed: Valhalla）、《極地戰嚎 6》（Far Cry 6）、《看門狗：自由軍團》等，提供約50款不同遊戲。

另外，Amazon更推出內建 Alexa 的 Luna 專用手制，售價為50美元（約388港元），除了具備藍芽連線能力之外，還可以直接與Amazon Luna雲端服務連線。　

不過，目前尚未清楚Amazon Luna何時正式上線，現時僅開放美國玩家率先註冊，相信其他國家或地區玩家，還需等待一段時間才能試玩。

責任編輯：李寶如

相關文章

【微軟Ignite大會】衛星數據直通雲端　微軟發布Azure Orbital服務
2020/09/23
【微軟Ignite大會】衛星數據直通雲端　微軟發布Azure Orbital服務
【PS5預購】Sony為預購混亂致歉　近日將增加預購貨源
2020/09/20
【PS5預購】Sony為預購混亂致歉　近日將增加預購貨源
亞馬遜推Alexa Print功能　可聲控列印
2020/09/11
亞馬遜推Alexa Print功能　可聲控列印
【神秘種子】Amazon禁外國賣家售種子至美國
2020/09/06
【神秘種子】Amazon禁外國賣家售種子至美國
經濟 雲端 Amazon 服務 雲端 4K Android 串流 iOS 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【同行如敵國？】大學生盼聚集同路人　線上推廣軟餐、拍片教育公眾
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【每日焦點】5G手機新品不斷推出　Sony早鳥優惠吸客
【每日焦點】5G手機新品不斷推出　Sony早鳥優惠吸客
Tesla全球網絡癱瘓　車主被困沙漠2小時
Tesla全球網絡癱瘓　車主被困沙漠2小時
PS5及Xbox超額預購　外媒：飢餓行銷所致
PS5及Xbox超額預購　外媒：飢餓行銷所致
蘋果搶修iPhone 5大Bug！釋出 iOS 14.0.1 更新
蘋果搶修iPhone 5大Bug！釋出 iOS 14.0.1 更新
搶佔電動車一哥地位　福士稱3年內將超越Tesla
搶佔電動車一哥地位　福士稱3年內將超越Tesla
【附宮崎駿圖連結】打工仔接力製MEME圖自嘲　有咩免費製圖App好推介？
【附宮崎駿圖連結】打工仔接力製MEME圖自嘲　有咩免費製圖App好推介？