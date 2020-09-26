Amazon雲端遊戲服務即將登場　提供約50款遊戲

▲ 亞馬遜（Amazon）計劃推出雲端串流遊戲服務 ，冀在市場上分一杯羹。

新冠肺炎疫情帶動「宅經濟」增長，同時加速雲遊戲市場發展。最近，亞馬遜（Amazon）計劃推出雲端串流遊戲服務 ，冀在市場上分一杯羹。

近日，亞馬遜於「2020 hardware event」活動中，宣布推出「Amazon Luna」雲端遊戲服務，並計劃在10月份進行封閉測試。官方表示，封測月費為5.99美元（約46港元），目前僅支援在PC、Mac、Fire TV以及iOS系統上使用，Android系統將於日後開放。另外，現時遊戲提供1080p畫面解像度，未來會升級支援4K畫面。

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Amazon Luna不但提供自家遊戲，亦推出其他遊戲開發商的遊戲訂閱頻道，率先上架的是育碧 （Ubisoft）旗下遊戲系列，包括《刺客教條：維京紀元》（Assassin’s Creed: Valhalla）、《極地戰嚎 6》（Far Cry 6）、《看門狗：自由軍團》等，提供約50款不同遊戲。

另外，Amazon更推出內建 Alexa 的 Luna 專用手制，售價為50美元（約388港元），除了具備藍芽連線能力之外，還可以直接與Amazon Luna雲端服務連線。

不過，目前尚未清楚Amazon Luna何時正式上線，現時僅開放美國玩家率先註冊，相信其他國家或地區玩家，還需等待一段時間才能試玩。

責任編輯：李寶如