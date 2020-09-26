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【淘寶村】阿里巴巴張勇：將向農村全面開放數碼化能力　今年是農村脫貧攻堅的「決勝之年」

即市財經 16:59 2020/09/26

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阿里巴巴主席兼首席執行官張勇形容，內地最活躍的「經濟細胞來自於最基層的村、鎮和企業」，又認為淘寶村「是個很好的載體」

阿里巴巴 （09988） 旗下中國淘寶村高峰論壇已於河北肅寧召開，阿里巴巴主席兼首席執行官張勇在論壇上形容，內地最活躍的「經濟細胞來自於最基層的村、鎮和企業」，又認為淘寶村「是個很好的載體」，能把「最活躍的經濟細胞和創業者、年輕人組織在一起」。

截至6月底，內地共有5425個淘寶村，佔全國行政村總數約1%，吸納了約828萬人口就業，而目前淘寶上4分1網店都來自農村，涉及收入超過1萬億元人民幣。張勇指出，阿里巴巴已先後派出兩批「在阿里巴巴平均工作10年以上的老員工，讓他們把農村數碼化的一整套思考方式、數碼技術、運營經驗，帶到各個貧困縣。」

他又稱，社會數碼化轉型正在加速，「通過數碼化革新推動鄉村振興的願景，正在成為各界共識」，形容今年是脫貧攻堅的「決勝之年」。

至於整體互聯網發展，張勇稱，「20年前談互聯網，人們都認為互聯網是一張『網』，甚至是一層『皮』，就是指一個網頁。但到今天，所有人都不這麼認為了，人們的生活已經長在數字基礎設施上了」，更謂阿里巴巴「要從今天開始向農村全面開放沉澱了20年的數碼化能力」，讓農村因為阿里的數碼基礎設施而有所不同。

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