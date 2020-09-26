  • 28°C
香港時間 : 2020926日 (六) 17:11
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【買樓理財】港島盤有賺無輸？　這個半新盤兩年來全蝕

股樓投資 16:52 2020/09/26

分享：

買樓投資要看物業地點，若屋苑位於市區，交通方便、配套齊全，樓價自然更有保證。不過，即使屋苑地點一流，也不代表必賺，特別是近年以溢價出售的市區單幢樓，如銅鑼灣曦巒。據代理網資料顯示，由2019年至2020年期間，屋苑共錄7宗成交，若連稅計，所有單位都要蝕讓。

【投資者出擊】業主陷財困劈價12%蝕住沽星鑽　投資者見有筍盤唔使睇樓即接貨【下一頁

曦巒位於銅鑼灣希雲街38號，提供190伙單位，主攻尺碼較大的一房至兩房單位，距離銅鑼灣鬧市，只數分鐘步程。雖然屋苑是單幢樓設計，但設有會所，提供泳池、宴會廳、健身室及桑拿室等。屋苑於2012年開售，吸引不少投資者入市，惟近年成交蝕讓具多。

以今年為例，屋苑共錄兩宗二手成交，全是蝕讓，其中低層A室，實用面積465平方呎，今年6月以920萬元易手，實用呎價19,785元。資料顯示，原業主於2012年9月，以1,085萬元購入上址，換言之，帳面蝕165萬元，物業貶值15%。

另一宗蝕讓是中層A室，實用面積465平方呎，今年5月以985萬元易手，實用呎價21,183元。資料顯示，原業主於2012年10月，以1,120萬元購入上址，換言之，帳面蝕135萬元，物業貶值12%。

【樓市現象】優質特色戶大幅割價即獲承接　峻弦罕有複式劈23%半億元易手【下一頁

至於去年，屋苑則錄5宗二手成交，其中低層A室，實用面積465平方呎，於2019年7月以1,140萬元易手，實用呎價24,516元，資料顯示，原業主於2012年9月，以1,118萬元購入上址，換言之，帳面微賺22萬元，物業升值2%，惟連稅計，料為蝕讓。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

相關文章

【買樓理財】納米樓連環蝕讓　投資者趁機入市　料享3.5厘回報
2020/09/22
【買樓理財】納米樓連環蝕讓　投資者趁機入市　料享3.5厘回報
【細屋換大屋】換樓客齊出動「升呢」3房 新元朗中心減價100萬即獲家庭客購入
2020/09/22
【細屋換大屋】換樓客齊出動「升呢」3房 新元朗中心減價100萬即獲家庭客購入
【買樓上車】凱德花園400萬有找　今年新低價　首期僅38萬
2020/09/24
【買樓上車】凱德花園400萬有找　今年新低價　首期僅38萬
【樓市現象】優質特色戶大幅割價即獲承接 峻弦罕有複式劈23%半億元易手
2020/09/25
【樓市現象】優質特色戶大幅割價即獲承接 峻弦罕有複式劈23%半億元易手
【投資者出擊】業主陷財困劈價12%蝕住沽星鑽 投資者見有筍盤唔使睇樓即接貨
2020/09/25
【投資者出擊】業主陷財困劈價12%蝕住沽星鑽 投資者見有筍盤唔使睇樓即接貨
二手市場 銅鑼灣 曦巒

下一篇文章

【疫市奇葩】英國大學招收國際學生人數　創新高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【買樓上車】凱德花園400萬有找　今年新低價　首期僅38萬
【買樓上車】凱德花園400萬有找　今年新低價　首期僅38萬
【百佳抽獎】百佳籌備「誠心賞你」大抽獎 派3200萬現金券　不用到百佳超市消費　直接登記參加（附最新超市優惠）
【百佳抽獎】百佳籌備「誠心賞你」大抽獎 派3200萬現金券　不用到百佳超市消費　直接登記參加（附最新超市優惠）
【投資者出擊】業主陷財困劈價12%蝕住沽星鑽 投資者見有筍盤唔使睇樓即接貨
【投資者出擊】業主陷財困劈價12%蝕住沽星鑽 投資者見有筍盤唔使睇樓即接貨
【欲哭無淚】西營盤納米樓單日6連撻　業主600萬訂金凍過水
【欲哭無淚】西營盤納米樓單日6連撻　業主600萬訂金凍過水
【股民哀歌】港媽71蚊高位買左滙豐勁輸6成點算好? 專家教路如何拆局
【股民哀歌】港媽71蚊高位買左滙豐勁輸6成點算好? 專家教路如何拆局
日本最年輕棋聖封手 以1500萬日圓天價成交
日本最年輕棋聖封手 以1500萬日圓天價成交