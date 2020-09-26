【買樓理財】港島盤有賺無輸？　這個半新盤兩年來全蝕

買樓投資要看物業地點，若屋苑位於市區，交通方便、配套齊全，樓價自然更有保證。不過，即使屋苑地點一流，也不代表必賺，特別是近年以溢價出售的市區單幢樓，如銅鑼灣曦巒。據代理網資料顯示，由2019年至2020年期間，屋苑共錄7宗成交，若連稅計，所有單位都要蝕讓。

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曦巒位於銅鑼灣希雲街38號，提供190伙單位，主攻尺碼較大的一房至兩房單位，距離銅鑼灣鬧市，只數分鐘步程。雖然屋苑是單幢樓設計，但設有會所，提供泳池、宴會廳、健身室及桑拿室等。屋苑於2012年開售，吸引不少投資者入市，惟近年成交蝕讓具多。

以今年為例，屋苑共錄兩宗二手成交，全是蝕讓，其中低層A室，實用面積465平方呎，今年6月以920萬元易手，實用呎價19,785元。資料顯示，原業主於2012年9月，以1,085萬元購入上址，換言之，帳面蝕165萬元，物業貶值15%。

另一宗蝕讓是中層A室，實用面積465平方呎，今年5月以985萬元易手，實用呎價21,183元。資料顯示，原業主於2012年10月，以1,120萬元購入上址，換言之，帳面蝕135萬元，物業貶值12%。

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至於去年，屋苑則錄5宗二手成交，其中低層A室，實用面積465平方呎，於2019年7月以1,140萬元易手，實用呎價24,516元，資料顯示，原業主於2012年9月，以1,118萬元購入上址，換言之，帳面微賺22萬元，物業升值2%，惟連稅計，料為蝕讓。

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