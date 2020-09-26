彭博社：特金會擬10月舉行 助特朗普大選前爭外交成就

▲ 彭博社指金正恩有意趁美國大選前與特朗普會面，想幫助特朗普加強在外交方面的優勢。

美國總統特朗普曾與北韓領袖金正恩3次會面，仍未能就北韓無核化等議題達成共識，美朝關係更一度陷僵局。美國總統大選11月3日舉行，彭博社指金正恩有意趁美國大選前與特朗普會面，幫助特朗普加強在外交方面的優勢。

北韓金正恩「歷史性」致歉 稱不該槍殺南韓公民 【下一頁】

美國智庫公開衞星影像 料北韓下月閱兵或展示洲際導彈 【下一頁】

10月10日為北韓勞動黨成立75周年，早前監察北韓動向的美國智庫38 North發放衞星影像，顯示閱兵儀式綵排場地擺放了一架可能載有洲際彈道導彈的車輛，認為北韓下月閱兵可能展示洲際導彈，令外界更關注朝鮮半島局勢

彭博社報道，隨著美國總統大選逼近，金正恩有意與美國總統特朗普（Donald Trump）恢復談判。報道指北韓官媒曾批評民主黨總統侯選人拜登為瘋狗（rabid dog），和前者相比，北韓傾向與特朗普接觸。

有指新冠肺炎疫情加上國際制裁，對北韓經濟造成雙重打擊，金正恩有意利用選舉焦點來促成與特朗普對話，試圖讓國際放寬對北韓的制裁措施。

另外，南韓《朝鮮日報》上周報道指，北韓領袖金正恩胞妹金與正，很可能在美國大選舉行前訪問美國，相信時間會是10月。

韓媒：北韓金與正或在美國大選前到訪美國 【下一頁】

金正恩被揭與特朗普25封「情信」 難忘曾握對方手 【下一頁】

特朗普過往一直視特金會為其重要外交成就，美國前《華盛頓郵報》記者（Bob Woodward）的新書《Rage》（暫譯：憤怒），披露特朗普與金正恩共通過27封書信。

伍德沃德引述特朗普與金正恩2018年6月於新加坡舉行首次特金會，特朗普曾於信中向金正恩表示，他毫不懷疑兩國將取得巨大成就，而只有他們兩人可做到這點。

責任編輯：鄭錦玲