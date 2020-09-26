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蘋果宣布暫停向Facebook收取30%抽佣　以支援小型企業

科技 16:16 2020/09/26

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最近，蘋果正式宣布更新政策，暫停向Facebook平台收取30%抽佣費用。

近月，關於蘋果（Apple）在應用程式商店的抽佣費用爭議不斷，Facebook曾經指責蘋果的做法，會損害小型商家的利潤收益。最近，蘋果正式宣布更新政策，暫停向Facebook平台收取30%抽佣費用。

據外媒報道，Apple宣布與Facebook意見達成一致，並表示會暫停向大部分Facebook商家收取綫上活動費用，免除30%利潤分成。蘋果發言人在聲明中表示，由於新冠肺炎疫情影響，希望可以為企業提供更多時間，以助他們適應數碼化商業模式。因此公司宣布停止向部分商家收取抽佣費用。

＜＜專為蘋果用戶而設　MOMAX網上眾籌研發行動電源

＜＜Epic Games、Spotify等科企結盟　聯手對抗蘋果App Store政策

另外，蘋果表示，新政策同時在美國綫上健身課程預約平台ClassPass和Airbnb上實行，直至本年12月31日，蘋果不會向商家抽取綫上活動費用的佣金，但會在明年恢復收取30%利潤分成。

自本年8月開始，Apple與Facebook一直在抽佣問題上爭執不休。較早前，Facebook推出付費線上活動業務，商家可透過程式舉辦付費線上活動，藉此擴展營收渠道。Facebook更表示，直到明年8月份前，不會向商家收取任何交易服務費。

責任編輯：李寶如

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