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【恒大傳財困】深深房已停牌4年：交易結構複雜　重組方案還需溝通與論證（第二版）

即市財經 18:28 2020/09/27

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恒大地產為借殼深深房在A股上市，已推進資本重組4年，惟一直未有成事，後者亦因而在A股市場停牌長達4年。

內地富商許家印旗下恒大 （03333） 之債務漩渦不斷發酵，恒大周四（24日）晚雖發聲明否認，市場卻對消息甚為敏感，恒大股債齊挫，同系公司恒大汽車 （00708） 、恒騰 （00136） 股價亦急瀉超過一成。供恒大借殼「回A」上市的深深房（深：000029）開腔回應事件，指正「努力推進重組工作」。

深深房周日（27日）發公告指，由於重大資產重組涉及深圳市國有企業改革，交易結構較為複雜，屬於重大無先例事項，重組方案還需進一步溝通與論證。停牌期間，公司將嚴格按照有關法律法規的規定及要求，至少每五個交易日披露一次有關事項的進展情況。

投資界如何解讀恒大事件？更多詳情請按【下一頁】

據內地傳媒報道，深深房在互動平台上回應外界對恒大事件的疑問，內容如下：

提問1：恒大增發已經成了全社會關注的問題，高層也會看到相關的新聞，不知甚麼原因造成增發停止？不成功就不要增發不行嗎？還股民的基本權力！

深深房：您的建議我們將及時向公司管理層及交易各方轉達，公司與交易各方正在加強溝通，努力推進重組進程，如有最新進展將及時披露。望理解支持！

提問2：網上熱傳恒大集團懇求通過重組的文件，貴公司作為重組對象，有何要說的嗎？還是原來那幾句全力推進嗎？

深深房：感謝您的關注！中國恒大9月24日晚已發布聲明闢謠。公司及交易各方正在加強溝通，努力推進重組工作進程，重組相關信息以本公司公告為準。

恒大地產為借殼深深房在A股上市，已推進資本重組4年，惟一直未有成事，後者亦因而在A股市場停牌長達4年。

（第二版新增深深房公告）

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