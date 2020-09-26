【恒大傳財困】恒大借殼對象深深房A開腔：努力推進重組工作

▲ 圖為內地富豪、恒大主席許家印

內地富商許家印旗下恒大 （03333） 之債務漩渦不斷發酵，恒大周四（24日）晚雖發聲明否認，市場卻對消息甚為敏感，恒大股債齊挫，同系公司恒大汽車 （00708） 、恒騰 （00136） 股價亦急瀉超過一成。供恒大借殼「回A」上市的深深房（深：000029）開腔回應事件，指正「努力推進重組工作」。

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據內地傳媒報道，深深房在互動平台上回應外界對恒大事件的疑問，內容如下：

提問1：恒大增發已經成了全社會關注的問題，高層也會看到相關的新聞，不知甚麼原因造成增發停止？不成功就不要增發不行嗎？還股民的基本權力！

深深房：您的建議我們將及時向公司管理層及交易各方轉達，公司與交易各方正在加強溝通，努力推進重組進程，如有最新進展將及時披露。望理解支持！

提問2：網上熱傳恒大集團懇求通過重組的文件，貴公司作為重組對象，有何要說的嗎？還是原來那幾句全力推進嗎？

深深房：感謝您的關注！中國恒大9月24日晚已發布聲明闢謠。公司及交易各方正在加強溝通，努力推進重組工作進程，重組相關信息以本公司公告為準。

恒大地產為借殼深深房在A股上市，已推進資本重組4年，惟一直未有成事，後者亦因而在A股市場停牌長達4年。

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