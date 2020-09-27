【至叻板塊】大市哀鴻遍野　港股板塊全綫見紅

港股連挫4周，跌幅更有加速的迹象，截至9月21至25日的一周，恒指累跌1,220點。翻看各個板塊表現，竟然一片血紅，全綫報跌，情況比今年2、3月更嚴峻。

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今周「至叻」是非一綫內銀股，一周平均跌1.1%，其次就是環保及本地高息股，分別平均下跌1.6%及2%。特別說一下，高息股主要靠電訊和電力股份力頂，靠香港寬頻（1310）、新意網（01686）、中電控股（00002）及港燈（02638）抵銷其他股份下跌，四股一周分別上升1.7%、2.7%、0.3%及1.5%，始終發揮了資金避險所的作用。

至於表現最弱的3個板塊，一周跌幅都達到雙位數，按次序為航空、本地券商及濠賭。當中航空板塊平均下跌14.8%，南航（01055）竟一周插水18%，將之前3周的升幅全部歸零，收報3.93元，相信跟歐洲疫情升溫，及人民幣回軟有關。

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另外，個別濠賭股的跌幅亦相當誇張。新濠國際（00200）、澳娛（00880）及美高梅（02282）跌17%、12.5%和12.4%。券商大幅削減9月賭收預測，加上市傳賭場配合國內反洗黑錢工作，限制現金碼兌換，觸發股份捱沽。

瑞信預期，9月澳門博彩收入將按年跌約九成，料10月黃金周也難有起色，對濠賭股持審持立場，股價短期存在風險。

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記者：林衛