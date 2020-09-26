【新冠肺炎】美研究指維他命D充足 感染風險低54%

▲ 美國有研究指，如人們的維他命D水平夠高，可減低感染新冠肺炎的風險。

新冠肺炎疫情全球大流行，全球新冠肺炎死亡人數逼近100萬大關，世衛組織（WHO）更警告如各國不合作抗疫，恐會增1倍至200萬人死亡。美國有研究指，如人們的維他命D水平夠高，可減低感染新冠肺炎的風險，即使感染後出現併發症死亡的風險也較一般人低。

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美國波士頓大學醫學院進行研究，研究團隊分析235名住院新冠患者的血液樣本及維他命D水平，再分析他們的臨床表現，包括感染嚴重程度、會否出現失去知覺和呼吸困難等症狀、血液中的炎症標誌物和淋巴細胞數量。

研究人員比較維他命D水平充足及不足的患者情況，發現維他命D水平充足者（25-羥基維他命D於血液中的含量達每毫升30納克）的患者，出現昏迷、缺氧或死亡等情況的風險會較低。

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研究人員Michael Holick更表示，如民眾攝取足夠的維他命D，感染新冠肺炎的風險可大幅降低54%。他表示維他命D水平充足，能有效抵抗病毒感染，也可減少在社區中遭患者傳播病毒的風險。

編按：本文為新聞報道內容，如需要尋求個人的健康建議，請諮詢醫生意見。

責任編輯：鄭錦玲