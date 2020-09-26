【中秋節】捐贈月餅最後召集　食德好、長春社回收未開封月餅　周三截止（附回收月餅地點詳情）

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下星期四（10月1日）就是中秋節，相信大家已收到不少親朋好友及商務伙伴送贈的月餅。若大家無法享用所有月餅，不妨將它們送贈有需要的人士。食物回收組織「食德好」及環保組織「長春社」均舉辦月餅回收活動，轉贈予有需要人士，9月30日（星期三）截止。
食德有 營過中秋 2020 － 月餅回收行動
即日至在9月30日（下午3時正），市民可以捐贈未經開封的獨立包裝月餅（不包括冰皮或需要冷藏的月餅），到「食德好」43個月餅回收點，月餅回收點遍布全港各區多個商廈及商場，市民可到顧客服務處、詢問處捐贈月餅。
食德好會將收集到的月餅，在中秋節派贈給基層家庭及社福機構，讓大家一齊開開心心過中秋！
回收地點如下：
香港島:
九龍
新界
長春社 2020 惜食中秋 月餅回收計劃
「長春社」亦有舉辦月餅回收計劃，除了回收傳統月餅，更包括冰皮及雪糕月餅、未過期的月餅換領劵、節日水果或禮盒。這些中秋食物必須為未開封、包裝完整、質素良好，以及未過最佳食用日期。
「長春社」月餅回收計劃詳情：
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責任編輯：葉卓偉