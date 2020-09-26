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【中秋節】捐贈月餅最後召集　食德好、長春社回收未開封月餅　周三截止（附回收月餅地點詳情）

理財智慧 15:55 2020/09/26

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下星期四（10月1日）就是中秋節，相信大家已收到不少親朋好友及商務伙伴送贈的月餅。若大家無法享用所有月餅，不妨將它們送贈有需要的人士。食物回收組織「食德好」及環保組織「長春社」均舉辦月餅回收活動，轉贈予有需要人士，9月30日（星期三）截止。

食德有 營過中秋 2020 － 月餅回收行動

即日至在9月30日（下午3時正），市民可以捐贈未經開封的獨立包裝月餅（不包括冰皮或需要冷藏的月餅），到「食德好」43個月餅回收點，月餅回收點遍布全港各區多個商廈及商場，市民可到顧客服務處、詢問處捐贈月餅。

食德好會將收集到的月餅，在中秋節派贈給基層家庭及社福機構，讓大家一齊開開心心過中秋！

回收地點如下：

香港島:

  • 中環娛樂行
  • 無限極廣場
  • 信德中心
  • 世貿中心
  • 合和中心
  • 金朝陽中心一期及二期
  • 柯達大廈二期
  • 英皇道633號
  • 利港中心商場
  • 置富南區廣場
  • 壽臣山廣場

九龍

  • 環球貿易廣場
  • MOKO 新世紀廣場
  • 力寶太陽廣場
  • 永安廣場
  • V walk
  • 億京廣場
  • 億京廣場二期
  • 新科技廣場
  • 創紀之城一期
  • 創紀之城五期及apm

新界

  • 葵涌廣場
  • 九龍貿易中心
  • 新都會廣場
  • KC100
  • 荃豐中心
  • 南豐中心
  • 荃灣大鴻輝中心
  • 嘉達環球中心
  • V City
  • YKK大廈
  • YOHO MALL 形點
  • 元朗廣場
  • 上水廣場
  • 新都廣場
  • 大埔超級城
  • 新城市中央廣場
  • 新城市廣場一期
  • 新城市商業大廈
  • 新城市廣場三期
  • 馬鞍山中心
  • 將軍澳廣場
  • FRESH 新鮮生活（日出康城）

長春社 2020 惜食中秋 月餅回收計劃

「長春社」亦有舉辦月餅回收計劃，除了回收傳統月餅，更包括冰皮及雪糕月餅、未過期的月餅換領劵、節日水果或禮盒。這些中秋食物必須為未開封、包裝完整、質素良好，以及未過最佳食用日期。

「長春社」月餅回收計劃詳情：

  • 回收食物種類：傳統月餅、冰皮及雪糕月餅、未過期的月餅換領劵、節日水果或禮盒
  • 日期：即日起至2020年9月30日
  • 地點：「糧善關愛坊」荃灣梨木樹邨2座11號舖
  • 時間：逢星期一至六，下午2時至6時
  • 捐贈前請先致電確認
  • 聯絡：55411701 / frrc@cahk.org.hk

 

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責任編輯：葉卓偉

中秋節 月餅 商廈 商場

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