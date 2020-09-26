【中秋節】捐贈月餅最後召集　食德好、長春社回收未開封月餅　周三截止（附回收月餅地點詳情）

下星期四（10月1日）就是中秋節，相信大家已收到不少親朋好友及商務伙伴送贈的月餅。若大家無法享用所有月餅，不妨將它們送贈有需要的人士。食物回收組織「食德好」及環保組織「長春社」均舉辦月餅回收活動，轉贈予有需要人士，9月30日（星期三）截止。

食德有 營過中秋 2020 － 月餅回收行動

即日至在9月30日（下午3時正），市民可以捐贈未經開封的獨立包裝月餅（不包括冰皮或需要冷藏的月餅），到「食德好」43個月餅回收點，月餅回收點遍布全港各區多個商廈及商場，市民可到顧客服務處、詢問處捐贈月餅。

食德好會將收集到的月餅，在中秋節派贈給基層家庭及社福機構，讓大家一齊開開心心過中秋！

回收地點如下：

香港島:

中環娛樂行

無限極廣場

信德中心

世貿中心

合和中心

金朝陽中心一期及二期

柯達大廈二期

英皇道633號

利港中心商場

置富南區廣場

壽臣山廣場

九龍

環球貿易廣場

MOKO 新世紀廣場

力寶太陽廣場

永安廣場

V walk

億京廣場

億京廣場二期

新科技廣場

創紀之城一期

創紀之城五期及apm

新界

葵涌廣場

九龍貿易中心

新都會廣場

KC100

荃豐中心

南豐中心

荃灣大鴻輝中心

嘉達環球中心

V City

YKK大廈

YOHO MALL 形點

元朗廣場

上水廣場

新都廣場

大埔超級城

新城市中央廣場

新城市廣場一期

新城市商業大廈

新城市廣場三期

馬鞍山中心

將軍澳廣場

FRESH 新鮮生活（日出康城）

長春社 2020 惜食中秋 月餅回收計劃

「長春社」亦有舉辦月餅回收計劃，除了回收傳統月餅，更包括冰皮及雪糕月餅、未過期的月餅換領劵、節日水果或禮盒。這些中秋食物必須為未開封、包裝完整、質素良好，以及未過最佳食用日期。

「長春社」月餅回收計劃詳情：

回收食物種類： 傳統月餅、冰皮及雪糕月餅、未過期的月餅換領劵、節日水果或禮盒

傳統月餅、冰皮及雪糕月餅、未過期的月餅換領劵、節日水果或禮盒 日期： 即日起至2020年9月30日

即日起至2020年9月30日 地點： 「糧善關愛坊」荃灣梨木樹邨2座11號舖

「糧善關愛坊」荃灣梨木樹邨2座11號舖 時間： 逢星期一至六，下午2時至6時

逢星期一至六，下午2時至6時 捐贈前請先致電確認

聯絡：55411701 / frrc@cahk.org.hk

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責任編輯：葉卓偉