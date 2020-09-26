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【港股分析】唔止小米藥明　仲有幾隻成分股年內跑贏大市

股樓投資 14:46 2020/09/26

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尚餘3個交易日就完結的第三季，大市先升後跌，剛周五（25日）更曾低見23124點之近期低位。彭博數據顯示，年初至今，大市累積跌幅達15%，但仍有12隻恒指成分股期內錄得升幅，當中有10隻更有雙位數升幅，大家又估到是那幾隻嗎？

剛在本月7日被納入成分股的3隻指數新貴，小米集團（01810）、阿里巴巴（09988）及藥明生物（02269），均是年內被熱炒的板塊及行業龍頭，當中以小米升勢最強勁（見表），就算近日回軟，年內仍升82.9%，排名首位，藥明則以79.7%升幅緊隨其後；阿里巴巴年內升幅24.5%，亦佔據今年至今表現最好股份的第6位。

【港股追蹤】碧桂園聯席主席增持股份 暗示股價抵買？，詳情請按見下頁

撇除以上近期才納入指數的股份，表現最好的竟然是創科實業（00669），今年至今累升58.6%，股價近期亦連番挑戰100元大關，晉身成為「紅底股」相信只是時間問題。

兩大重磅股份港交所（00388）及騰訊（00700），前者受惠中概股回歸，成交額顯著回升，年內升幅達43.6%，僅次於小米、藥明及創科；騰訊雖然受美國制裁wechat等問題，影響近期表現，惟今年原來也升了34.4%，升幅比起另一新經濟股龍頭阿里巴巴更多。

值得留意的是，港資股恒隆地產（00101）在疫情下，成為少數錄得升幅的港資股，今年至今升近20%。公司在中港內地均有收租業務，相信會較其他核心業務在本港的地產股更早復甦。

股份 今年至今變幅（%）
小米集團（01810） 82.9
藥明生物（02269） 79.7
創科實業（00669） 58.6
港交所（00388） 43.6
騰訊控股（00700） 34.4
阿里巴巴（09988） 24.5
恒隆地產（00101） 19.9
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記者：葉志偉

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