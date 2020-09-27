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【華為反攻】自主應用商店AppGallery　華為尋求遊戲公司合作

股樓投資 09:00 2020/09/27

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為了應付美國的技術禁運，華為在早前的開發者大會推出鴻蒙系統2.0（HarmonyOS 2.0），並於今年12月發布手機版本，至明年華為手機將全面升級支持鴻蒙2.0。

【股市熱話】網民哭訢：滙豐給我最大經驗　「不要信長揸 不要再信巴菲特」，詳情請按【見下頁

而在上周五（25日）的東京電玩展又發布了官方視頻，介紹華為自主應用商店「AppGallery」，以取代「Google Play」。目前華為已經與美國的Unity Software等遊戲開發公司共同合作。

資料顯示，「AppGallery」已經在全球170個以上國家提供服務，註冊開發者共有約180萬名，然而這個規模與「Google Play」還有大段距離。

【週末好去處】假期有乜做？可以去零碳天地與北極熊零距離接觸，詳情請按【見下頁

比如，「AppGallery」至今只有大約10萬個App，而「Google Play」的數量則有300萬個。因此，華為企圖通過遊戲領域打開這個缺口。

有分析指，上半年「Google Play」和蘋果「App Store」的銷售額佔整體的七成以上，達到366億美元。若果華為能夠獲得遊戲公司的合作，擴充遊戲App將會十分重要，且看中國市場能否最先打出成績來。

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記者：林衛

遊戲 Google Play App Store 華為 Google 中國 中國市場

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