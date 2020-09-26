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【亞馬遜】亞馬遜加入串流遊戲平台之爭 月費僅5.99美元

環球政經 22:26 2020/09/26

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美國電商巨頭亞馬遜（AMZN）近日於秋季發布會中推出了名為Luna的雲端遊戲服務，預計暫時會在PC、Mac、Fire TV、iPhone及iPad上架，目前只開放予美國用家預先登記。

【新冠肺炎】新加坡外籍勞工出走  總人口近17年首次下降   詳情請看【下一頁

【第四季展望】第四季　要留意的10隻股票(上)  詳情請看【下一頁

平台上的自家頻道Luna Plus現階段提供逾100款遊戲，包括《惡靈古堡》、《控制》、《狂潮2》等，亞馬遜指未來將會持續擴充遊戲陣容。而Ubisoft亦將設有的專屬頻道，令玩家可以4K畫質體驗《刺客教條：維京紀元》等新作。Luna將會有自己的控制器，更設有Alexa語音控制功能，以減少遊戲延遲輸入情況。

亞馬遜的Luna現推岀早鳥優惠，最低每月5.99美元便可同時在2個裝置上使用。遊戲更擁有4K/60fps的高畫質。相較Google 及微軟旗下的平台，亞馬遜暫有價格上的優勢，但未來可機會再調整價格。

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撰文 : 趙家盈

亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 經濟

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