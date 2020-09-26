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旅遊業籲政府限聚令放寬　資助每名市民500元參與本地遊

商業 14:22 2020/09/26

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旅遊業界人士表示，希望政府儘快放寬限聚令，讓業界舉辦本地遊，並希望政府為每名本地遊旅客提供500元旅遊資助，並不設名額上限。

新冠肺炎疫情令旅遊業及相關行業受重挫，旅發局早前公布推出本地遊等多項計劃，以重啟旅遊業經濟。最近，有旅遊業界人士表示，希望政府放寬限聚令，讓業界舉辦本地遊。

香港旅行社東主協會會長葉慶寧表示，疫情下旅遊業界損失情況慘重，目前不少旅行社零收入，政府提供支援不足，並希望政府儘快放寬限聚令，讓業界舉辦本地遊。

＜＜【抗疫要求】企業難捱「一刀切」措施　多個業界冀政府更精準抗疫

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葉慶寧早前向政府提出建議，要求放寬限聚令至30人，讓業界可利用旅遊巴接載市民舉辦本地遊，同時希望政府為每名本地遊旅客，提供500元資助，並不設名額上限。他又建議，當局盡快做好快速測試，讓市民能往返內地。

現場演出及製作行業協會聯席主席何麗全表示，自去年11月開始，紅館已經停止舉辦演唱會。他稱，業界人士大多屬於「炒散」，沒有強積金供款，不能申請保就業計劃。

他續指，雖然政府早前宣布重開場地給業界演出，但限制一半入場觀眾人數。他指出，舉辦演唱會如不足8成觀眾便不能「打和」，希望政府提供免費場地，讓業界舉行網上音樂會。

＜＜【旅遊業告急】中小型旅行社狠批第三輪防疫抗疫基金「幫唔到」　建議租金支援

責任編輯：李寶如

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