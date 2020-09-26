【TSLA股價】Tesla一周跌8%　炒友要留意下周數據！

▲ 按華爾街大行預測，Tesla電動車銷量料錄介乎12.3萬至16.1萬架

美股動盪格局未變，焦點電動車股Tesla（TSLA）周五（25日）雖漲逾5%，並重返400美元以上水平，惟全個星期計，股價仍累跌約8%。炒友如果想吼位入市買Tesla，需要留意下星期公布的第三季銷售數據，一旦電動車需求展現驚喜，不排除Tesla股價能立時回勇。

第三季即將完結，Tesla將公布期內電動車銷售數據，按華爾街大行預測，Tesla電動車銷量料錄介乎12.3萬至16.1萬架。而據Tesla原先給予外界的指引，公司期望今年全年電動車銷售可達50萬架，而截至首兩季數據，在肺炎疫情困擾下，Tesla電動車銷量僅錄17.9萬架，相當於全年目標的35.8%。

事實上，據外界報道，Tesla創辦人Elon Musk上周日（20日）已率先電郵員工，指必需「非常努力（rally hard）」，才有望令電動車銷量打破紀錄，或意味今季銷量未必極為驚喜。

Tesla周五收報407.34美元，升5.04%或19.55美元，全月計暫時累跌逾兩成。

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編輯：莫亦熙