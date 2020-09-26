  • 29°C
香港時間 : 2020926日 (六) 14:09
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【TSLA股價】Tesla一周跌8%　炒友要留意下周數據！

即市財經 13:26 2020/09/26

分享：

按華爾街大行預測，Tesla電動車銷量料錄介乎12.3萬至16.1萬架

美股動盪格局未變，焦點電動車股Tesla（TSLA）周五（25日）雖漲逾5%，並重返400美元以上水平，惟全個星期計，股價仍累跌約8%。炒友如果想吼位入市買Tesla，需要留意下星期公布的第三季銷售數據，一旦電動車需求展現驚喜，不排除Tesla股價能立時回勇。

第三季即將完結，Tesla將公布期內電動車銷售數據，按華爾街大行預測，Tesla電動車銷量料錄介乎12.3萬至16.1萬架。而據Tesla原先給予外界的指引，公司期望今年全年電動車銷售可達50萬架，而截至首兩季數據，在肺炎疫情困擾下，Tesla電動車銷量僅錄17.9萬架，相當於全年目標的35.8%。

事實上，據外界報道，Tesla創辦人Elon Musk上周日（20日）已率先電郵員工，指必需「非常努力（rally hard）」，才有望令電動車銷量打破紀錄，或意味今季銷量未必極為驚喜。

Tesla周五收報407.34美元，升5.04%或19.55美元，全月計暫時累跌逾兩成。

【揸波子】保時捷：今年內地銷量或創紀錄　將加強與寧德時代之關係

【輕巧版App】iOS 14更新咗未？蘋果都抄小程序

【強積金戶口太多？】一站式平台推回贈鼓勵打工仔整合、轉移強積金戶口

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：莫亦熙

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla 電動車 美元 銷售

上一篇文章

【新股攻略】抽新股最佳指標？ 高瓴資本無寶不落（iMoney專題）

下一篇文章

【揸波子】保時捷：今年內地銷量或創紀錄　將加強與寧德時代之關係
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股市況】道指收市升358點　納指大升2.3%（不斷更新）
【美股市況】道指收市升358點　納指大升2.3%（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐倫敦收市失28關　恒指夜期低水85點23000點大關爭持（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐倫敦收市失28關　恒指夜期低水85點23000點大關爭持（不斷更新）
【新股IPO】雲頂新耀1952周五起招股　一手入場費2.77萬元
【新股IPO】雲頂新耀1952周五起招股　一手入場費2.77萬元
【螞蟻IPO】螞蟻傳引中國社保基金為A股基石投資者 最快下周二香港闖關 （不斷更新）
【螞蟻IPO】螞蟻傳引中國社保基金為A股基石投資者 最快下周二香港闖關 （不斷更新）
【新股IPO】雲頂新耀1952首日招股　孖展暫錄243.7億超購逾68倍（不斷更新）
【新股IPO】雲頂新耀1952首日招股　孖展暫錄243.7億超購逾68倍（不斷更新）
【嘉和生物孖展】嘉和生物6998孖展　增至1051億超購364倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【嘉和生物孖展】嘉和生物6998孖展　增至1051億超購364倍、國際配售提早截飛（不斷更新）