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【美國大選】特朗普再批評郵寄選票 稱等數月才有結果

環球社會熱點 13:11 2020/09/26

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美國總統大選11月3日舉行，美國總統特朗普多次批評郵寄選票不可靠，更稱可能導致選民欺詐的情況。特朗普周五（25日）於競選活動再批評郵寄選票，指郵寄選票會導致選舉出現糾紛，警告或要長達數月時間才知選舉結果。

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路透社報道，特朗普（Donald Trump）出席弗吉尼亞州紐波特紐斯（Newport News）的競選活動。特朗普指希望可在投票結束後迅速得知自己是贏或輸，而非等待選票郵寄後再作統計。

特朗普更批評郵寄選票要等待數月，破壞選舉氣氛：

我喜歡看到電視上宣布誰是勝出者，對不對？但你可能要幾個月才知道結果，因為（郵寄選票）太混亂了。

（I like watching television and have, ‘The winner is’, right? You might not hear it for months, because this is a mess,）

梅根暗籲美國大選投拜登 特朗普：祝哈里好運 【下一頁】

特朗普早前拒絕承諾，如在美國大選落敗會和平交接權力。特朗普於周五的競選活動表示，他實際上很歡迎平穩美好的交接（smooth, beautiful transition），但條件為這必須是一次誠實的投票。他又強調，只有民主黨人在選舉中作弊，自己才有可能會輸。

特朗普連日來馬不停蹄出席多州競選活動，至於對手民主黨總統侯選人拜登（Joe Biden）由於疫情，盡量減少親身出席競選活動。特朗普再次攻擊對手拜登年事已高，指出大家需要一個充滿朝氣、為國家效力的總統，更笑言自己比拜登努力得多。

責任編輯：鄭錦玲

特朗普指郵寄選票會導致選舉出現糾紛，警告或要長達數月時間才知美國大選結果。

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