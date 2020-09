【美國大選】特朗普再批評郵寄選票 稱等數月才有結果

美國總統大選11月3日舉行,美國總統特朗普多次批評郵寄選票不可靠,更稱可能導致選民欺詐的情況。特朗普周五(25日)於競選活動再批評郵寄選票,指郵寄選票會導致選舉出現糾紛,警告或要長達數月時間才知選舉結果。

路透社報道,特朗普(Donald Trump)出席弗吉尼亞州紐波特紐斯(Newport News)的競選活動。特朗普指希望可在投票結束後迅速得知自己是贏或輸,而非等待選票郵寄後再作統計。

特朗普更批評郵寄選票要等待數月,破壞選舉氣氛:

我喜歡看到電視上宣布誰是勝出者,對不對?但你可能要幾個月才知道結果,因為(郵寄選票)太混亂了。

(I like watching television and have, ‘The winner is’, right? You might not hear it for months, because this is a mess,)