【揸波子】保時捷：今年內地銷量或創紀錄　將加強與寧德時代之關係

▲ 保時捷2018年宣布退出柴油車市場，日後將專注生產汽油、電動和混合動力汽車

肺炎疫情全球大爆發，重創多地經濟。不過，福士（Volkswagen，德：VOW）旗下汽車品牌保時捷（Porsche）在內地的銷情卻未受重大打擊，據內地傳統報道，保時捷對今年在內地的汽車銷情甚有信心，並預期保時捷在內地之銷量今年或再創紀錄。

保時捷去年在內地之銷量已創紀錄，達到8.68萬輛，使中國連續五年成為保時捷最大市場。而來到今年，即使疫情來襲，保時捷上半年在內地之銷售仍達3.96萬輛，相當於去年全年的45.6%。保時捷最新更指，現時其在內地之訂單比「以往任何時候都好」，認為保時捷今年在內地之銷量有機會再創新高。

對於電動車發展漸受外界關注，保時捷稱公司在推動純電動車發展方面「毫不妥協」，往後亦有機會加強與內地電池商、在A股市場掛牌寧德時代（深：300750）之合作關係。

保時捷2018年時已宣布退出柴油車市場，日後將專注生產汽油、電動和混合動力汽車，並指柴油危機給公司帶來許多麻煩，令保時捷品牌形象受損，同時保時捷作為跑車生産商，其核心業務仍然是電油跑車。

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編輯：莫亦熙