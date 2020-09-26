【房屋問題】「未上車」兒子一家搬來公屋同住   老人家後悔了？

這個不是網民熱話的故事，而是記者身邊發生的真人真事，令人慨歎，其實香港有幾多家庭問題，正正來自居住問題？

故事主角是一位老人家，原本一家五口住500呎兩房公屋單位，丈夫過世後，兒女也搬開住了，就一個人獨居多年。有日最小的兒子突然跟她說，想跟妻子和小兒一家搬來跟她同住，老人家聽到後滿心歡喜，一想到可以日日跟孫仔見面，就笑到見牙唔見眼，急不及待去房署辦加戶手續。按房署天倫樂政策，鼓勵年輕一代與老人家同住，方便照顧，兒子一家很快成功加入戶籍。

兒子搬來很多新傢俬，把小單位擠得滿滿，原本可以走動的大廳，放了張大梳化大電視櫃，再加個晾衣架，已無處可走。老人家也由大房搬到細房，跟孫兒同房，孫兒物件多，塞滿小房間。兒子和媳婦則住到大房。

沒多久，兒子和新抱說要請印傭姐姐照顧起居，於是家裹多了一人，家裹再沒有房間，印傭姐姐只能在廚房「朝行晚拆」，老人家也戥她辛苦，但沒辦法。

接着出現是婆媳不和，相見好同住難，老土卻是實情。老人家覺得新抱經常購物，又不做家務，媳婦就覺得「奶奶」麻煩多多，樣樣都不合意。雖然雙方沒有吵大架，但心裹就是不舒服，做仔做人老公的那個男人不免成為磨心，母子關係變差了。

原先歡天喜地跟兒子一家同住的老人家，變得鬱鬱不歡。她唯一可做是逃避，當兒子一家在屋企，或只得她和新抱時，她盡量不留在家，無處可去，就到樓下公園坐。

房署的「天倫樂優先配屋計劃」，透過加戶、調遷或合戶等方式，鼓勵年輕人跟老人同住或住得靠近一點，好方便照顧。例如故事中老人家透過加戶，把兒子一家加入戶籍，條件是現時的公屋長者住戶，可申請一名成年子女加入戶籍，但加戶子女必須通過全面經濟狀況評審，以及證明沒有擁有住宅物業。這原是個好政策。

但無奈地，樓價高企下，買樓夢遙遙，公屋成為次佳選擇。有大學生一畢業就申請公屋，論候公屋的人愈來愈多，由等3年到5年或以上。成為公屋戶後，可以免地價換居屋，踏上置業階梯。為了「上車」，不排除有人出此「下策」，以聚天倫快速地加入公屋戶籍。

故事未完，也不知如何結局。老人家不會搬，兒子一家也不會搬走，只能繼續「困獸鬥」。

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撰文：鄭靜珊