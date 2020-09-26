【美國疫情】突破700萬確診 佔全球兩成新冠肺炎病例

新冠肺炎疫情全球大流行，美國的新冠肺炎病例更突破700萬宗，佔全球整體病例超過兩成。華府傳染病專家福西更警告，美國目前或仍處於第一波新冠肺炎疫情，踏入秋季後的確診數字或會再次急增。

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根據美國約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）的疫情追蹤數據，全球於周五（25日）下午錄得超過3,200萬宗新冠肺炎病例。其中美國佔約21,8%，錄得超過700萬宗病例，死亡人數於本周較早時已突破20萬人。

美國本周有23州的每日確診增幅呈明顯上升趨勢，有11州則呈回落趨勢。美國疾控中心（CDC）發表報告指，年齡20多歲的年輕人為主要傳播群組，佔美國夏天新增的確診病例約兩成。

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美國傳染病專家福西（Anthony Fauci）表示，美國目前仍處於第一波疫情，確診數字從未降至下降趨勢的基準線，認為疫情未有緩和跡象。他認為美國在接下來數周，新增確診數字要下調至每日1萬宗，才代表有效控制疫情。

責任編輯：鄭錦玲

▲ 美國的新冠肺炎病例突破700萬宗，佔全球整體病例超過兩成。