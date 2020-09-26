【點解要走？】「孟母三遷」現代版 70後夫妻為仔女賣樓移民英國小鎮  

古時孟子阿媽為了兒子學好，不惜三次遷居，成就兒子成為思想家。阿媽為子女學好而可以去得好盡的心思，即使在現代世界也沒有變。70後港人陳太的移民故事，其實也可以叫「孟母三遷」現代版。

70後陳太坦言從沒有想過移民，在香港自己算是個小老闆，開公司做婚禮統籌，丈夫在銀行有份穩定工作，直至女兒要上學，平靜日子成過去式。陳太接受本刊電話訪問時指：「我當時肚裹懷着細仔，為女兒找學校讀幼稚園，周圍搵學校，入學要排隊，還要做Profile ，她那一年很多『雙非』學童，（在港出生的內地兒童）學位好緊張，面試了很多間學校。」千辛萬苦到找到了心儀的學校入讀，原來「艱苦」日子才開始。

女兒入學後，每天總嚷着不想上學，放學回家對着滿枱的功課更哭得厲害，幼稚園生已感受到功課的壓力，「我個女好抗拒做功課，喊足成個鐘都做唔到，日日返家都喊。」陳太和丈夫心痛女兒，決定為女兒轉校，「於是搵咗間Happy School給她，功課少了，但佢仍然『喊晒口』。」

女兒轉校後雖然有小許改善，但又出現另一個問題，令陳太更擔心，「在Happy School是輕鬆點，是開心點，但上到小學出現適應問題，突然要面對緊張的功課，她學校很多哥哥姐姐都遇到這個問題。」上到小學追功課，還要學樂器，學這學那；她有朋友的孩子小學已經要看心理醫生，每半小時診金1,500元，為什麼小小年紀日子過得這麼苦？當時的陳太看着女兒，再望望兒子，經常在想，「小朋友的日子唔應該咁樣過！」

為了子女的未來，兩夫妻希望移民。二人開始找資料，發現澳洲移民門檻太高，本來選台灣，但發現台灣要學英文讀國際學校所費不菲，最後選擇英國，原因是夠資格申請企業家簽證，其二是有親人在英國；大約四年多前，從未去過英國的陳太，跟丈夫就決定在女兒升小學前移民去英國。

為移民英國，陳太把香港自住物業賣掉套現，拿着這筆錢申請簽證。她申請的Tier 1企業家簽證，基本條件在當地開公司做設計、婚禮統籌等生意，3年內投資至少20萬英磅（約200萬港元）到這盤生意上，並聘請至少兩名當地人；3年後續簽，再過2年可申請移民，即過去英國5年後可申請移民。

要去英國創業，順理成章選大城巿如倫敦或近期大熱、英國第二大城巿曼徹斯特（簡稱曼城），陳太卻寧願選擇倫敦東北面Essex、距離倫敦約2小時車程一個海邊小鎮落腳。「做生意當然去倫敦好，我們在香港也去看過曼城樓展銷會，但最後因為想住近親戚，不是想經常打搞她，但有個當地人好照應。反而小朋友讀書，我們不要求要讀名校，最重要孩子開心，學好英文，不學壞。」小鎮人口約2萬人，鎮上沒有大商場、名牌店，大型超巿開10分鐘車可到達，可滿足日常所需，開大約半小時車就到大鎮Colchester。

陳太指他們落腳的雖然是小鎮，但樓價比第二大城巿曼城要高，小鎮屬白人傳統的住宅區，退休人士居多。她現時購入的屬半獨立屋的三房排屋，有兩層並有個大花園，買入價約180萬港元，陳太感慨的說：「我們在香港一家四口住350呎，大廳放了梳化已經冇得行，現在間屋是以前的大兩三倍，在廳可以任跑。」移民到英國小鎮3年，陳太指她的企業家簽證剛獲續簽，再過兩年就可申請永久居留權。

陳太坦言現時生活環境比在香港時舒適，但講到最大收獲，應該是一對子女愛上學，尤其是女兒，以前在香港讀書時總是「喊晒口」，現時子女書包只有一本手冊和一本從學校借來的圖書，幾乎沒有功課，問他們在學校學什麼，答案竟然是「玩」；但每年一次的家長日，陳太發現，子女在學校原來學很多東西，「細仔在屋企不願寫字，但原來他在學校寫很多句子的。」

放下心頭大石，亦如陳太所願，小小年紀不用面對功課壓力過日子。她指當日到埗英國後，到網上登記並選擇免費的公立學校，她提醒英國派學位按最近居所的去派，因此選居所時要考慮靠近想讀的學校，現時陳太兩個孩子入讀一間教會學校，校內以白人為主，「我個女第一日返學，同學對她黑色頭髮很好奇，個個去摸下佢個頭。」

節錄自第674期《iMoney》Foucs《見人見智》

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撰文：鄭靜珊