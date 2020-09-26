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【新冠肺炎】新加坡外籍勞工出走  總人口近17年首次下降

環球政經 21:37 2020/09/26

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新加坡公布年度人口報告，該國人口減少約2萬人，是自2003年後首次出現下跌。主因是疫情實施的旅遊限制，加上職位空缺減少，導致大量外籍勞工離開新加坡。

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報告顯示，截至 6 月，該國人口按年減少0.3%至569萬人，其中外籍人口減少2%至164 萬人，另外永久居民亦有少量下跌。

因應全球經濟倒退，新加坡政府早前提高聘用外籍人士的門檻，以保障當地人的就業機會。新加坡過去20年是全球生育率最低的國家之一，不過非居民人口同時增長逾倍。由於外籍勞工倍增，在國內引發勞動市場競爭激烈、公共設施不敷應用等爭議，亦造就新加坡反對黨在7月國會大選取得史上最多席位。

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撰文 : 李尚毅，陳青儀

新加坡

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