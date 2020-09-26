【第四季展望】第四季　要留意的10隻股票(上)

第四季即將開始，要關注的事件包括本地疫情的發展，美國大選的結果，以及蘋果(美:AAPL)會否推出新iPhone等。綜合上述事件，第四季可採取炒股不炒市策略，率先關注以下五隻股票。

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1) 九倉置業(01997)

本地疫情近期有降温跡象，加上不少食肆和娛樂場所延延長營業時間，本地商場的人流相對早前有一定復甦。九倉置業旗下的海港城便是一個好例子。若這現象持續，九置租金收益有望止跌回升，使估值重回較正常水平。回抵29元可以吸納，目標價35元，止蝕價26元。

2) 周大福(01929)

珠寶股周大福本港同店銷售的最壞情况相信已過去，多間大行更看好其內地業務在未來季度將有強勁復甦。視其為中港零售股的摩通認為，市場或低估周大福2021年度第四季內地的同店銷售增長。假設周大福可維持目前復甦勢頭，並在2021年度第四季回復至疫情前的銷售水平，意味該季按年增長料達1倍，配合門店數量料會增加，將帶動整體銷售強勁回升。獲市場炒復甦下，周大福8月起大幅上揚，企穩10元可考慮買入，目標價12元，止蝕價9元。

3) 香港電視 (01137)

疫情降溫令網購平台營運商香港電視從高位回吐，然而集團正力爭下半年總商品交易額和表現強勁的上半年相若，且正在部署多個新投資計劃，包括優化物流設施，打造餐飲外賣業務和拓展海外業務，都有利該股保持盈利能力。一旦第四波疫情爆發，香港電視隨時再現升浪。買入位置可定於近期支持10元，目標價12元，止蝕價9元。

4) 山東黃金 (01787)

美聯儲局宣布未來3年維持低息政策，加上美國大選臨近增加政治風險，多間國際大行都看好高位回吐的金價可挑戰歷史新高。金礦股此刻趁低吸納，包括對金價敏感度最高的山東黃金。集團正洽購澳洲上市資源公司卡帝諾，若然成功，長期有利山東黃金提高海外收入。該股若成功收復早前失守的20元支持，可以追入，目標價看23元，止蝕價定於18元。

5) 舜宇光學(02382)

市場正瘋傳iphone12將於10月中推出，中金估計這有望成為近年最受歡迎的智能手機，有份参與iPhone生產的手機設備股，可憧憬有新一輪炒作。當中手機鏡頭生產商舜宇光學，8月手機鏡頭出貨量按年升22％；車載鏡頭出貨量按年升16％；手機攝像頭模組出貨量按年升8％。野村認為，舜宇應該可以實現其全年手機鏡頭及手機攝像頭模組出貨量各按年增長10％的指引。舜宇近期阻力於126元，突破該水平可追入，目標價150元，止蝕價定於110元。

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