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【第四季港股】第四季港股入市前　不可不知5大風險因素

股樓投資 00:45 2020/09/27

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近日秋意漸濃，下周四（1日）就是中秋節，代表踏入第四季，翻查過去10年港股紀錄，恒指在第四季是升多跌少。不過，今年股市受疫情及中美角力影響，第四季能否保持優良傳統是未知之數，在入市前，不妨先睇睇幾個風險因素。

傳統上，第四季是基金大戶年結的日子，往往也會積極入市，換馬一些強勢股，執靚盤數，故也有「粉飾櫃窗」之說。

第四季　要留意的10隻股票(上)  詳情請按：【見下頁

參考過去10年恒指第四季表現，錄得8升2跌，即上升比率高達80%。下跌的兩年分別是2018年及2016年，跌幅分別為7%及5.5%。至於上升的8年，則平均錄得5.4%的升幅，當中2012、2017及2019年升幅均超過8%。

今年能否保持此優良傳統，暫時是未知之數，但股民入市前，必先要留意以下5大風險因素：

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記者：李兆明

恒生指數 疫情 香港股票

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