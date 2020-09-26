【美股收市】波音蘋果發力  道指漲358點  納指抽升2.3% 

美國新刺激經濟方案困局未解，加上歐美疫情反彈，美股周五初段反覆受壓 ; 其後在科技股帶動下逐步回揚，納指抽升2.3%，道指重越27000關。

道指收報27173點，升358點或1.3%；標指收報3298點，升51點或1.6%；納指收報10913點，升241點。

歐盟可能在11月批准波音737 MAX型號飛機復飛，加上美國聯邦航空管理局(FAA)披露，局長迪克森(Steve Dickson)將於下周親自試駕737 MAX，以評估駕駛控制室性能，此舉預料是這款飛機獲准復飛的過程之一。波音股價反彈6.8%，為表現最強的道指成份股。

摩根士丹利續唱好蘋果，指新款iPhone發佈前應逢低吸納該股，目標價130美元，潛在升幅約17%；蘋果股價周五抽高3.75%，收報112.28美元。亞馬遜、Facebook、Netflix齊升逾2%。

全球疫情攀升，美國確診人數突破700萬，英國與法國創下紀錄新高。美國眾議院民主黨議員正起草一份規模約2.4萬億美元的刺激經濟方案，用以與白宮及共和黨議員協商，傳新方案最快下周表決 ; 惟金額仍遠高於白宮願意接受的1.5萬億美元，估計要在11月大選前達成協議的難度甚高。美匯指數報94.59，升0.2%。金價受壓，紐約12月期金收報1866.3美元，跌10.6美元或0.6%，全周計累跌約4.9%。

市場憂慮未來數月原油供應量持續增加，油價微跌，紐約期油報40.25美元，本周累跌逾2%。

另外，美銀公布的每周資金流向報告顯示，截至本周三的一周，投資者從美股股票基金撤出258億美元的資金，創下美股股票基金有史以來第三高資金流出金額 ; 原先受熱捧的科技股基金也見2019年6月以來最大規模走資。

責任編輯：柯志宏