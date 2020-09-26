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【A股布局】再傳券商併購消息　今次主角輪到海通證券

股樓投資 09:00 2020/09/26

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大市偏軟，投資者就四周尋找炒作的主題，符合國策的券商兼購就成了最近尋寶的對象。當然，國聯證券（滬：601456）與國金證券（滬：600109）的消息成真，更進一步增強了投資者的信心。

【滙豐新低】平安撈底增持滙豐 超越貝萊德再成第一大股東，詳情請按【見下頁

日前，最新鮮炒作的消息就是海通證券（滬：600837）。事源有投資者在互動平台向公司提問，海通與國泰君安（滬：601211）、東方證券（滬：600958）同是上海國資委屬下券商，未來有無整合可能。雖然海通回覆公司董事會暫時沒有討論相關事項，可是消息照樣令東方證券在周五（25日）漲停，海通和國泰君安同日也上升1.8%。

【新股IPO】再鼎醫藥9688周一掛牌 暗盤升3.7% 每手帳面賺1025元，詳情請按【見下頁

市場之所以對併購消息如此敏感，有分析指，近年監管當局對券商併購予以鼓勵，曾明確提出打造航母級龍頭公司。而且，政府加強對金融控股公司的監管，確實令部分民營資本有意退出券商市場。

目前，市場已成焦點的併購目標，除了上海國資委屬下券商，還有中信系的中信證券（滬：600030）、中信建投（滬：601066）；滙金系的中金公司（03908）、申萬宏源（深：000166）和中國銀河（滬：601881）；同屬江蘇國資的華泰證券（滬：601688）、東吳證券（滬：601555）和南京證券（滬：601990）等。

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記者：林衛

華泰證券（滬：601688） 海通證券（滬：600837） 國泰君安（滬：601211） 東吳證券（滬：601555） 國金證券（滬：600109） 國聯證券（滬：601456） 東方證券（滬：600958） 中信證券（滬：600030） 南京證券（滬：601990） 中國銀河（滬：601881）

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