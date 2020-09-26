蘋果暫緩Facebook等平台應用支付3成蘋果稅

蘋果決定暫時擱置從Facebook等平台應用，抽取俗稱「蘋果稅」的30%的分成。

Facebook曾指責蘋果從新功能中收取費用，在第三方通過Facebook免費向他們提供支援在綫課程等活動的服務時，損害了他們的利益。該政策更新也將涉及ClassPass和Airbnb，這兩家公司也在其應用內提供新的數字體驗和課程。

Facebook發言人在一份聲明中說，蘋果已同意提供一個短暫的、為期三個月的喘息期，之後，陷入困境的企業將不得不再次向蘋果支付全部30%的App Store稅。

蘋果發言人在一份聲明中表示，由於疫情的影響，以及蘋果希望給企業更多的時間來適應數字化的商業模式，因此改變了對部分應用中舉辦的活動收費的決定。蘋果表示，Facebook在今年底前都不用支付費用，但是將在2021年恢復收取標準的30%的費用。

Facebook計劃至少在2021年8月之前免除對Paid Events功能的一切收費，盡管蘋果將在12月31日之後再次開始收取費用。

自8月以來，蘋果和Facebook一直在這個問題上爭執不休，在今天決定在年底前暫時免收費用之前，蘋果一直以公平的名義拒絶給予ClassPass、Facebook、Airbnb和其他類似應用特殊許可。

責任編輯：李勝君