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【港股追蹤】北水被陰乾　中細價股變提款機

股樓投資 08:00 2020/09/26

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港股跌跌不休，連南下資金都呈陰乾式下跌，或許跟國慶長假有關，又或者眼見外圍股市震盪，國內大戶無戀戰，索性沽貨提早放假。

【孝子入市】潮流興「靠父幹」孝順仔反其道而行 786萬購屯門瓏門比爸媽做安樂窩，詳情請按【見下頁

截至9月21至25日的一周，來自港股通的淨流入減少36.2%至86.6億元人民幣，而且普遍熱門股均出現資金流出的迹象。

向來特別好炒的中小型、新經濟股，沽壓甚重。例如微盟（02013）流出1.6億元，閱文（00772）、平安好醫生（01833）更成了提款機，分別流出8.3億元及4.8億元。另外，小米集團（01810）和藥明生物（02269）兩隻恒指新貴一樣被拋售，猶如要錢不要貨。

【滙豐新低】平安撈底增持滙豐 超越貝萊德再成第一大股東，詳情請按【見下頁

事實上，在內地股市也同類似現象，估值高的題材股近期正在捱沽，如光伏板塊，反映美國科技股調整，也連累增長股的估值受壓。

雖然騰訊（00700）仍能單天保至尊，保持正流入，惟淨流入量亦大幅縮減至只有3億元，遠低於往常的20至30億元，可見資金要不是減少流入，就是大量沽壓抵銷了正常的流入，似乎國內資金對假期後復市，不是太樂觀。

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記者：林衛

港股通 藥明生物（02269） 平安好醫生（01833） 新經濟 香港股票

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